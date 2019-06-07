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07 Haziran 2019 Cuma 08:00 | Son Güncelleme: 07 Haziran 2019 Cuma 08:00

Funda Arar'dan şaşırtan itiraf!

Funda Arar'dan şaşırtan itiraf!

Funda Arar’dan şaşırtan itiraf! Kıbrıs Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel’de sahne alan popçu, 7 yaşındaki oğlu Aras’ın şarkılarını beğenmediğini söyledi.

Aras’ın daha çok Mozart’ı dinlediğini anlatan ünlü isim, “Oğlum müzik dinlemeyi çok seviyor. Aras, beni beğenmiyor, sevmiyor. Sen çok üzgün, üzgün şarkılar söylüyorsun diyor bana. Biliyorsunuz çocuklar daha eğlenceli şarkıları seviyorlar. Popüler şeyler dinlemiyor.  Tarz olarak biraz farklı” dedi. 

 

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