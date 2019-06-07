Funda Arar'dan şaşırtan itiraf!

Aras’ın daha çok Mozart’ı dinlediğini anlatan ünlü isim, “Oğlum müzik dinlemeyi çok seviyor. Aras, beni beğenmiyor, sevmiyor. Sen çok üzgün, üzgün şarkılar söylüyorsun diyor bana. Biliyorsunuz çocuklar daha eğlenceli şarkıları seviyorlar. Popüler şeyler dinlemiyor. Tarz olarak biraz farklı” dedi.