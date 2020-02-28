Funda Arar'dan 20. yıla özel albüm
Sanatçı Funda Arar, 4 şarkıdan oluşan albümünü piyasaya sürdü.
20 yıllık müzik kariyerinde 13’üncü albüm çalışmasına imza atan sanatçı ‘Doldur Yüreğimi’yi sevenlerinin beğenisine sundu. Arar, albümle aynı adı taşııyan parçaya Murat Joker yönetmenliğinde klip çekti. Orion Stüdyoları’nda gerçekleşen çekimlerde ekip, 5 bin 343 km2’lik İstanbul’u stüdyoya sığdırdı.
Sanatçı albümünde Sinan Akçıl, Günay Çoban, Volga Tamöz ve Febyo Taşel gibi ünlü müzik adamlarıyla çalıştı.