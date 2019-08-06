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  3. Funda Arar'dan Harbiye'de kıyafet şovu

Funda Arar'dan Harbiye'de kıyafet şovu

Funda Arar'dan Harbiye'de kıyafet şovu

Funda Arar, Harbiye Açıkhava Sahnesi’ndeki konserinde 3 farklı kıyafet giydi

Türk pop müziğinin güçlü sesi Funda Arar, geçtiğimiz akşam müzikseverlerle buluştu. Arar, eşsiz yorumu ve sevilen şarkılarının yanı sıra kostümleri ve güzelliği ile de geceye damga vurdu. Konserin ikinci bölümünde seyircilerin arasından seçtiği 25 kişiyi sahneye davet eden Arar, talihli izleyicilere Harbiye sahnesinin büyülü atmosferini yaşattı. Konserin son bölümünde ‘Islak Islak’ şarkısı eşliğinde başlayan yağmur izleyenleri şaşırttı

Habertürk'ün haberine göre; Türk pop müziğinin güçlü sesi Funda Arar, geçtiğimiz akşam müzikseverlerle buluştu. Arar, eşsiz yorumu ve sevilen şarkılarının yanı sıra kostümleri ve güzelliği ile de geceye damga vurdu.

Üç farklı kostüm ve konseptle sahne alan güzel yorumcu konsere, sanatçının savaşçı ruhunu yansıtan, swarovski taşlar ve deri parçalar ile hazırlanan bir elbise ile başladı. Konserin ikinci bölümünde iki farklı kostüm giyen Arar, startı yeşil ipek-saten elbisesi ile verdi. Son olarak beyaz tişört ve kot şort ile sahne alan Arar’a bu bölümde 8 dansçı eşlik etti.

Başarılı sanatçı, yeni single çalışması ‘Çık Aradan’ şarkısında yaptığı dans kareografisiyle sahnede tüm hünerlerini sergiledi.

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