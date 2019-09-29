Fulya Zenginer, sevgilisi Kuntay Tarık Evren ile bu akşam evleniyor! İşte ilk kareler...

Küçük Kadınlar dizisiyle tanıdığımız oyuncu Fulya Zenginer, bu akşam 2 yıldır aşk yaşadığı Kuntay Tarık Evren’le nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, gelinliğiyle ilk fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı. Zenginer'in paylaşımları takipçilerinin beğenisini kazandı.

Öte yandan geçen günlerde Kuntay Tarık Evren ile tanışma hikayesini anlatan Zenginer, “18 yaşından beri tanışıyoruz. Birbirimizi sevmiyorduk. 10 sene sonra, ‘bir kahve içelim’ dedik ve buralara kadar geldik.” demişti.

FULYA ZENGİNER KİMDİR?

Fulya Zenginer, 21 Temmuz 1989 tarihinde dünyaya geldi. İlk ve orta okulu Zeytinburnu Nuri Paşa İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimini Bakırköy Lisesi'nde tamamladı. Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nde okudu.

İlk rolünü Star TV'nin 2006 yapımı İki Aile dizisinde oynadı. Kanal D'de Küçük Kadınlar dizisinde Yeliz'i canlandırdı. Daha sonra Tövbeler Tövbesi'nde Fidan'ı canlandırdı.

Cine5'te yayımlanan Dizi Magazin'de konuk sunuculuk yaptı. Ayrıca 2009 yılında bir içeçek ve GSM firmasının reklamında oynadı. Benim İçin Üzülme dizisinde Buke karakterini canlandırdı.