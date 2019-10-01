Fulya Zenginer ile Kuntay Tarık Evren'in balayı rotası belli oldu
Önceki gün nikah masasına oturan oyuncu Fulya Zenginer ile sanat yönetmeni Küntay Tarık Evren'in balayı rotası belli oldu.
Fulya Zenginer, yaklaşık 3 yıldır beraber olduğu sanat yönetmeni Küntay Tarık Evren ile pazar akşamı dünyaevine girdi. 60 kişinin katılım sağladığı bir düğünle evlenen çift, balayı adresine de karar verdi.
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Fulya Zenginer ile Küntay Tarık Evren, evlilik teklifinin de gerçekleştiği İtalya-Milano’ya gidecek.