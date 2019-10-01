Fulya Zenginer ile Kuntay Tarık Evren'in balayı rotası belli oldu

Fulya Zenginer, yaklaşık 3 yıldır beraber olduğu sanat yönetmeni Küntay Tarık Evren ile pazar akşamı dünyaevine girdi. 60 kişinin katılım sağladığı bir düğünle evlenen çift, balayı adresine de karar verdi.

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Fulya Zenginer ile Küntay Tarık Evren, evlilik teklifinin de gerçekleştiği İtalya-Milano’ya gidecek.