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  3. Fulya Zenginer ile Kuntay Tarık Evren'in balayı rotası belli oldu

Fulya Zenginer ile Kuntay Tarık Evren'in balayı rotası belli oldu

Fulya Zenginer ile Kuntay Tarık Evren'in balayı rotası belli oldu

Önceki gün nikah masasına oturan oyuncu Fulya Zenginer ile sanat yönetmeni Küntay Tarık Evren'in balayı rotası belli oldu.

Fulya Zenginer, yaklaşık 3 yıldır beraber olduğu sanat yönetmeni Küntay Tarık Evren ile pazar akşamı dünyaevine girdi. 60 kişinin katılım sağladığı bir düğünle evlenen çift, balayı adresine de karar verdi.

MİLANO'YA GİDİYORLAR

Fulya Zenginer ile Küntay Tarık Evren, evlilik teklifinin de gerçekleştiği İtalya-Milano’ya gidecek.

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