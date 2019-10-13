Fulya Zenginer, eşi Küntay Tarık Evren'in saçlarını kısacık kesti! O anları böyle paylaştı...

Fulya Zenginer, yaklaşık 3 yıldır beraber olduğu sanat yönetmeni Küntay Tarık Evren ile geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturdu. Renkli paylaşımlarıyla sık sık dikkatleri üzerine çeken çift, son olarak Zenginer'in eşinin saçlarını kesmesiyle gündeme geldi.

'RESMEN USTALIK ESERİM'

Eşinin uzun saçlarını kısacık kesen Zenginer, o anları Instagram hesabından "Eniştenizin saçını kestim arkadaşlar...3 numara. Resmen ustalık eserim" notuyla paylaştı. Fotoğrafa kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.