Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8886
  • 6,5138
  • 281.627
  • 99027.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Fulya Zenginer, eşi Küntay Tarık Evren'in saçlarını kısacık kesti! O anları böyle paylaştı...

Fulya Zenginer, eşi Küntay Tarık Evren'in saçlarını kısacık kesti! O anları böyle paylaştı...

Fulya Zenginer, eşi Küntay Tarık Evren'in saçlarını kısacık kesti! O anları böyle paylaştı...

Geçtiğimiz günlerde dünyaevine giren oyuncu Fulya Zenginer ile sanat yönetmeni Küntay Tarık Evren'den eğlenceli bir paylaşım geldi. Zenginer, eşinin uzun saçlarını kısacık kesti ve o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Fulya Zenginer, yaklaşık 3 yıldır beraber olduğu sanat yönetmeni Küntay Tarık Evren ile geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturdu. Renkli paylaşımlarıyla sık sık dikkatleri üzerine çeken çift, son olarak Zenginer'in eşinin saçlarını kesmesiyle gündeme geldi.

'RESMEN USTALIK ESERİM'

Eşinin uzun saçlarını kısacık kesen Zenginer, o anları Instagram hesabından "Eniştenizin saçını kestim arkadaşlar...3 numara. Resmen ustalık eserim" notuyla paylaştı. Fotoğrafa kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Nesrin Cavadzade sırrını açıkladı!
Fulya Zenginer, eşi Küntay Tarık Evren'in saçını kesti!
Mert Fırat'tan çocuk açıklaması
Seren Serengil'in keyfi yerinde
Bengü kızı Zeynep için şimdi de bunu yaptı!
<p>Türk askeri, teslim olan terör örgütü üyelerine kumanyalarından verdi. Terör örgütü üyeleri, ardı

Barış Pınarı Harekatı´nda 24 Terörist Teslim Oldu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Herkesi şaşkına çeviren gelişme! Bir Recep Sert portresi...