Frozen 2 ne zaman vizyona giriyor, konusu nedir? Karlar Ülkesi 2 fragmanı haberimizde..

Frozen 2 ne zaman vizyona giriyor, konusu nedir? sorusu merak edilen konular arasında yerini aldı. Akademi ödüllü yönetmenler Chris Buck, Jennifer Lee ve yapımcı Peter Del Vecho’nun imzasını taşıyan ve orijinal adı 'Frozen 2' olan Karlar Ülkesi 2 filmi için geri sayım başladı. Amerikan animasyonlu bir müzikal fantastik film olan Karlar Ülkesi 2 fragmanı da büyük ilgi uyandırdı. Frozen 2 ne zaman vizyona giriyor, konusu nedir? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

FROZEN 2 NE ZAMAN VİZYONDA?

Akademi ödüllü yönetmenler Chris Buck, Jennifer Lee ve yapımcı Peter Del Vecho’nun imzasını taşıyan ve orijinal adı 'Frozen 2' olan Karlar Ülkesi 2 filmi, 20 Kasım 2019'da vizyona girerek seyirciyle buluşacak.

KARLAR ÜLKESİ FİLMİN KONUSU

Karlar Ülkesi 2, Arendelle’in kapılarının çok ötesinde tehlikeli bir yolculuğa çıkan Elsa, Anna, Kristoff, Olaf ve Sven’in maceralarını konu ediyor. Elsa neden büyülü güçlerle doğdu? Bu sorunun cevabının peşine düşen Elsa, Anna, Kristoff, Olaf ve Sven ile birlikte tehlikeli ve bir o kadar da olağanüstü bir yolculuğa çıkar.