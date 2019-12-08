'Friends' dizisinin ünlü oyuncusundan acı haber

1937 New York doğumlu Leibman, 1979 yılında “Kaz” dizisiyle Emmy Ödülü’ne ve Tony Kushner’in “Angels in America” oyunuyla Tony Ödülü’ne değer görülmüştü.

Ron Leibman, “Norma Rae” ve “Slaughterhouse-Five”ın da aralarında bulunduğu çok sayıda filmde rol aldı.

Fakat Leibman, 1994-2004 arasında yayınlanan “Friends” dizisindeki Dr. Leonard Green karakteriyle büyük bir şöhrete ulaştı.