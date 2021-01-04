Çukur'da bu akşam Ogeday mı, Kulkan mı ölecek? Akılları karıştıran Çukur fragmanı!

Çukur dizisi bu akşam 110. yeni bölümü ile ekrana geliyor. Her pazartesi reytingleri alt üst eden yapımda bu hafta yaşanacaklar izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Sezonun başından beri ardı arkası kesilmeyen olaylara bir yenisi daha ekleniyor. Yamaç'ın mezar kazması ve içerisine birini taşıması akıllara Bu akşam Çukur'dan kim ayrılıyor? Ogeday mı, Kulkan mı? sorusunu getirdi. İşte yeni bölüme dair detaylar...

BU AKŞAM ÇUKUR'DAN KİM AYRILIYOR?

Çukur 110. bölüm ön izlemesinde Yamaç karanlık bir ormanda mezar sahnesi ile gündeme gelirken daha sonra Cengiz Erdenet'e telefonda şifreli mesajlar yolluyor. Fragmana bakılırsa Ogeday'ın diziden ayrılacağı yönünde iddialar güçleniyor. İşte yayınlanan o sahne...





Dizinin ön izlemesinde Yamaç, Erdenetler'e telefonda "Bastığın yere dikkat et basar seni çukurlar" sözü gecenin en iddialı sözleri arasında yer edindi.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Koçovalılar ve Çukur, Efsun ve Nehir’i kurtarmak için harekete geçerken, Yamaç zorlu bir sınav verecek. Nefeslerin tutulduğu bu anlarda neler olduğu merak konusu olacak. Cengiz, son yaşadığı olaylardan sonra Kulkan’ın da yardımıyla yeniden ayağa kalkacak. Hiç olmadığı kadar öfke dolan Erdenetler, hız kesmeden yaptıkları hamlelerle bütün Çukur’u büyük bir tehlikenin içine sokacak. Bir yandan Erdenetler ile mücadele ederken diğer yandan mahallede yaşanan sürpriz gelişmelerle ilgilenen Yamaç, Cengiz’i köşeye sıkıştıracak planını devreye sokacak. Aksiyon dolu anların sonunda Koçovalılar, Erdenet ailesinden sürpriz bir ismin sonunu getirecek ilk adımı atacak.