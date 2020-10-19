Fox TV'nin iddialı dizisi Öğretmen için final kararı alındı!

Fox TV'nin Pazar akşamları yayınlanan Öğretmen dizisi hem planlama sorunları hem de içerik sıkıntıları yaşamaya başladı. Bu durum da zaten reytinglerin ikinci sezonda bir hayli düşük gelmesi ile daha da olumsuz bir atmosfer oluştu. Kanalın iddialı dizisi Öğretmen için final kararı alındı.

Japon Orijinali 10 bölüm olan Öğretmen dizisinin hikayesinin de sezon sonuna kadar yapımı götürmeyeceği gerçeği de ortaya çıktı. Sonuçta dizinin 9. bölüm ile birlikte final yapması kararı alındı.

Gazeteci Birsen Altuntaş tv100’deki haberinde Medyapım tarafından yapımcılığı üstlenilen Öğretmen dizisi için Fox TV’nin final kararı aldığını duyurdu. Böylelikle Fox TV’nin Bay Yanlış’tan sonra ikinci dizisi de final yapacak.