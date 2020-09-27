Fox TV’nin sevilen ve ilgi ile takip edilen dizisi Bay Yanlış ekranlara veda edecek. Dizinin bu hafta yayınlanacak olan 14. bölümle ekrana veda edeceği öğrenildi. Özge Gürel ve Can Yaman’ın başrollerini paylaştığı dizisinin final kararı izleyicileri üzdü. Fox TV’nin Bay Yanlış kararı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bay Yanlış dizisiyle ilgili final kararı ortaya çıkınca sosyal medyada büyük bir isyan başladı. Saatler içinde 170 binin üzerinde mesaj paylaşıldı. Hem yurt içinden hem de yurt dışından dizinin hayranları Fox TV’yi adeta mesaj yağmuruna tuttu.

“Çok büyük bir hata. Final çok ağır bir karar. Asla Bay Yanlış’ın hak etmediği bir sonuç bu” şeklinde yorum bırakan dizinin hayranları, yapımın devam etmesi için kanala mesaj üstüne mesaj yolluyor.