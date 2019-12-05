'Fotoğrafta yanlışlık var' Sıla'nın AVM stiline olay yorum... Ünlü Yeşilçam yıldızına benzetildi

Bir süredir Hazer Amani ile aşk yaşayan Sıla, önümüzdeki günlerde vereceği konserler için alışveriş turunda görüntülendi. Geçtiğimiz aylarda makyajsız görüntüsüyle gündeme gelen Sıla bu defa da kendine özgü giyim tarzı ile adından söz ettirdi.

“FOTOĞRAFTA YANLIŞLIK VAR”

Ünlü şarkıcı Sıla’nın AVM stili Yeşilçam’ın yıldız oyuncusu Nebahat Çehre'ye benzetildi. Giyim tarzı ve gözlükleri ile dikkat çeken Sıla için “Nebahat Çehre sandım”, "Fotoğrafta yanlışlık var, Nebahat hanım bu" yorumları yapıldı.

TARZI SEVGİLİSİ AMANİ'YE EMANET

Sıla'nın son zamanlardaki kıyafet ve aksesuar seçimlerinde sevgilisi ünlü şef Hazer Amani'nin de etkisi olduğu biliniyor.