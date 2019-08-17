Fotoğrafçı Nihat Odabaşı'nın annesi hayatını kaybetti

Ünlü fotoğrafçı Nihat Odabaşı'nın bir süredir yoğun bakımda yatan annesi hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Odabaşı'na pek çok ünlü isim başsağlığı diledi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:17
Son Güncelleme: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:17
Fotoğrafçı Nihat Odabaşı'nın annesi hayatını kaybetti

Ünlülerin fotoğrafçısı ve klip yönetmeni olan Nihat Odabaşı'nın annesi Nadire Odabaşı hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Odabaşı, paylaşımına şu satırları yazdı: "Güle güle annem... Sana git artık demekle gittiğini bilmek çok başkaymış… Dün daha akıllı daha sağlamdım... Şimdi uçup gitti hepsi. İki kolum iki yanma düştü… Bir şeyler koptu gitti...

"GÖZÜM KAPALI VEDA ETTİM SANA"

Hazırım sanmıştım ama değilmişim iste, yanına girdiğimde anladım… Bakamadım yüzüne, gerçekten biraz olsun kaçmak için, Salakça ama öyle... Gözüm kapalı veda ettim sana... Kalbimden seninle ilgili tüm kareler ışık hızıyla geçiyor şu an… Yüksek sesle söylemediklerimi içimden söylüyorum... Çok özleyeceğiz seni çok... Hep vardın ya bir yerde... Şimdi o yer boş kalacak, ne zor… Bu bir Instagram paylaşımı değil bu evrene yollanmış, sana yazılmış son bir kaç satır… Rahat uyu... Ve yine bana dua et... Seni beyaz saçlı bir kadın var çok seven ve kollayan desin herkes…"

ÜNLÜLERDEN YORUM YAĞDI

Nihat Odabaşı'nın annesinin cenazesi, bugün Ataköy 2. Kısım Ömer Duruk Cami'sinde kılınacak, daha sonra da Urfa- Siverek'te toprağa verilecek. Öte yandan Odabaşı'nın acı paylaşımının altına Nilüfer, Cem Belevi, Gülben Ergen, Seda Sayan, Demet Akalın, Berkay Şahin, Oktay Kaynarca, Hande Yener, Pınar Altuğ, İrem Derici, Serenay Sarıkaya ve Erkan Petekkaya gibi birçok isim yorum yaparak duydukları üzüntüyü dile getirdi. İşte o mesajlar...

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