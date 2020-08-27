Fokus filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? 27 Ağustos Show TV yayın akışı

Fokus bu akşam saat 20.00'da Show TV'de yayınlanacak. Filmin başrollerini Will Smith ve Margot Robbie paylaşıyor. Ukrayna yapımı olan Fokus filmi 2015 yılında vizyona girmişti. Filmin yönetmen koltuğunda Glenn Ficarra ve John Requa oturuyor.

FOKUS FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Hile ustası bir dolandırıcı olan Nicky (Will Smith) acemi dolandırıcı Jess'le (Margot Robbie) karşılaşır. Jess, Nicky'den işin inceliklerini öğrenirken ona tedirgin edici ölçüde yakınlaşınca, Nicky ilişkiyi birden bire keser. Üç yıl sonra, Jess Buenos Aires'te yüksek bahisli araba yarışları tezgahında ortaya çıkar. Jess, Nicky'nin planladığı bu çok tehlikeli tezgahın en kritik noktasında onun planlarını alt üst edecektir.

FOKUS FİLMİ OYUNCULARI

Margot Robbie Will Smith Rodrigo Santoro BD Wong Gerald McRaney

27 AĞUSTOS SHOW TV YAYIN AKIŞI