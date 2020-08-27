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  3. Fokus filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? 27 Ağustos Show TV yayın akışı
27 Ağustos 2020 Perşembe 15:15 | Son Güncelleme:

Fokus filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? 27 Ağustos Show TV yayın akışı

Fokus filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir" 27 Ağustos Show TV yayın akışı

Fokus filmi bu akşam Show TV ekranlarında olacak. 2015 yapımı olan film, saat 20.00'da seyirci ile buluşacak. Fokus filminin yönetmenliğini Glenn Ficarra ve John Requa üstleniyor. Filmin müziklerini ise Nick Urata ile DeVotchKa bestelemiştir. Fokus oyuncuları arasında Margot Robbie ve Will Smith dikkat çekiyor.

Fokus bu akşam saat 20.00'da Show TV'de yayınlanacak. Filmin başrollerini Will Smith ve Margot Robbie paylaşıyor. Ukrayna yapımı olan Fokus filmi 2015 yılında vizyona girmişti. Filmin yönetmen koltuğunda Glenn Ficarra ve John Requa oturuyor.

FOKUS FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Hile ustası bir dolandırıcı olan Nicky (Will Smith) acemi dolandırıcı Jess'le (Margot Robbie) karşılaşır. Jess, Nicky'den işin inceliklerini öğrenirken ona tedirgin edici ölçüde yakınlaşınca, Nicky ilişkiyi birden bire keser. Üç yıl sonra, Jess Buenos Aires'te yüksek bahisli araba yarışları tezgahında ortaya çıkar. Jess, Nicky'nin planladığı bu çok tehlikeli tezgahın en kritik noktasında onun planlarını alt üst edecektir.

FOKUS FİLMİ OYUNCULARI

  1. Margot Robbie
  2. Will Smith
  3. Rodrigo Santoro
  4. BD Wong
  5. Gerald McRaney

27 AĞUSTOS SHOW TV YAYIN AKIŞI

  1. SHOW ANA HABER 18.45
  2. FOKUS 20.00
  3. 5. DALGA 00.00

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