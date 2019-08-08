Kenan Doğulu Beren Saat'e ihanet mi etti? Flaş iddia!

Şarkıcı Kenan Doğulu ile oyuncu Beren Saat, Temmuz 2014'de dünyaevine girmişti. Ancak çiftin uzun bir süredir evliliklerinde kara bulutların dolaştığı ve boşanacakları iddia edilmişti. İddialar karşısında taraflardan açıklama gelmezken, Saat her yaptığı paylaşımla kafalar iyice karışmıştı. Güzel oyuncunun sosyal medya hesabından Doğulu'yla olan fotoğraflarını kaldırmasıyla başlayan boşanma iddiaları, Doğulu'nun doğum gününde veda gibi bir mesaj yayınlamasıyla güçlenmişti.

KENAN DOĞULU İHANET Mİ ETTİ?

Son olarak bugün 2. Sayfa programında çiftle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Kenan Doğulu, Beren Saat'i oyuncu Aslı İşler ile aldattı. Saat'in bu ihaneti sosyal medyadan hayranlarının gönderdiği mesajlarla öğrendiği belirtildi. İşler ile Saat'în birbirlerine ikiz kadar benzemeleri dikkat çekerken, ikilinin Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde de birlikte rol aldığı ortaya çıktı. Ayrıca Doğulu'nun İşler'in fotoğraflarını da beğenmesi dikkatlerden kaçmadı.

MURAT VE ASLI AYRILIĞINDA DA ANILMIŞTI

Öte yandan oyuncu Aslı İşler'in ismi, daha önce Murat Boz ve Aslı Enver'in ayrılığına sebep olduğu iddiasıyla da anılmıştı. İşler, şimdi de Kenan Doğulu ile Beren Saat'i ayırdığı iddiasıyla gündemde.