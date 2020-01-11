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Flaş gelişme! Mehmet Ali Erbil yeniden yoğun bakımda!

Flaş gelişme! Mehmet Ali Erbil yeniden yoğun bakımda!

Geçen yıl evinin banyosunda geçirdiği kaza sonucu kaburgalarında kırık meydana gelen ve 235 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra temmuz ayında taburcu edilen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, yeniden yoğun bakıma kaldırıldı.

Geçen yıldan beri sağlık sorunlarıyla uğraşan, son olarak da iki beyin damarı birden tıkanan Mehmet Ali Erbil yeniden hastanelik oldu. Snob Magazin’in özel haberine göre, salı günü gece fenalaşarak hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil’in 4 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği ortaya çıktı.  İki beyin damarı birden tıkandığı için geçtiğimiz aylarda yeniden hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, taburcu olduktan sonra geçtiğimiz hafta ilk kez konuşmuştu.


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