Fırtınalı aşkın neden bittiği belli oldu: Gerçek bambaşkaymış

Ece Erken'in Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilişkisinin ortaya çıkması magazin gündemini sallarken ünlü avukatın evli olması gündeme bomba gibi düşmüştü.



Yasak aşk haberleriyle gündeme gelen Ece Erken Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem olmaz programından ayrılmış ve Bodrum'a gitmişti. Bütün yaz tatilinin sevgilisiyle geçiren ünlü sunucu Erken, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ayrılığını sosyal medyadan duyuran Ece Erken kafaları karıştırmıştı.

Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Ece Hanım’ın kıskançlıkları, Mahmutyazıcıoğlu’nun kendisinden uzaklaşmasına neden oldu. İşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Ece Erken'in, başına gelen tüm kötü olaylar nedeniyle sevgilisini suçladığı, bu durumun aralarının iyice bozulmasına yol açtığı iddia edildi. Bir ara yakın dostu Sezer Dereli’yle birlikte New York’a giden Ece Erken, dönüşte Instagram sayfasından sevgilisinin tüm fotoğraflarını sildi. Mahmutyazıcıoğlu ile Erken'in aralarındaki tüm iplerin koptuğu da bu paylaşımla ortaya çıkmış oldu.