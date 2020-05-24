24 Mayıs 2020 Pazar 11:27 | Son Güncelleme:
Fırat Çelik ve yeğeninden bayram dansı
Türkiye'yi terk edip Fransa'da yaşamaya başlayan oyuncu Fırat Çelik, karantina günlerinde yeğeni ile beraber yaptığı danslarla kendine hayran bırakıyor. Çelik, son olarak hesabından paylaştığı dans üzerinden takipçilerinin bayramını kutladı.
Ev karantinası günlerinde ünlü isimler genellikle sosyal medya üzerinden sohbet programları yapmayı tercih ederken hayatını Fransa’da sürdüren oyuncu Fırat Çelik çok farklı bir yönünü ortaya koydu.
Yeğeniyle birlikte çektiği dans videolarını sosyal medyadan paylaşan Çelik, sergilediği figürlerle kısa sürede çok beğenildi ve kendisinden söz ettirmeye başladı.Yakışıklı oyuncu sosyal medya hesabından paylaştığı son dans videosu üzerinden takipçilerinin Ramazan Bayramı’nı kutladı.