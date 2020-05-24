Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8158
  • 7,4344
  • 380.418
  • 103024
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Fırat Çelik ve yeğeninden bayram dansı
24 Mayıs 2020 Pazar 11:27 | Son Güncelleme:

Fırat Çelik ve yeğeninden bayram dansı

Fırat Çelik ve yeğeninden bayram dansı

Türkiye'yi terk edip Fransa'da yaşamaya başlayan oyuncu Fırat Çelik, karantina günlerinde yeğeni ile beraber yaptığı danslarla kendine hayran bırakıyor. Çelik, son olarak hesabından paylaştığı dans üzerinden takipçilerinin bayramını kutladı.

Ev karantinası günlerinde ünlü isimler genellikle sosyal medya üzerinden sohbet programları yapmayı tercih ederken hayatını Fransa’da sürdüren oyuncu Fırat Çelik çok farklı bir yönünü ortaya koydu.

Yeğeniyle birlikte çektiği dans videolarını sosyal medyadan paylaşan Çelik, sergilediği figürlerle kısa sürede çok beğenildi ve kendisinden söz ettirmeye başladı.Yakışıklı oyuncu sosyal medya hesabından paylaştığı son dans videosu üzerinden takipçilerinin Ramazan Bayramı’nı kutladı.


Bilim Kurulu üyesinden yeni normal geçiş açıklaması: 3 il en son geçecek
'Hudut Kartalları' bayramda da görev başında... Sınırlar onlara emanet!
Çocuklar camlara koştu! Sürprizlerini drone ile aldılar
Prof. Dr. Satar uyardı: Onlar virüslü hastalıkların ajanı
Spor camiasından bayram mesajları
İHH, İdlib kırsalında 4 bin 500 adet briket evin inşasını tamamladı

İHH, İdlib kırsalında 4 bin 500 adet briket evin inşasını tamamladı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İstanbul'daki yeni AKM'nin inşaatının yüzde 95'i tamamlandı

Bakan Soylu Yüksekova'da asker ve polislerle bayramlaştı