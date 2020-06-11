11 Haziran 2020 Perşembe 15:18 | Son Güncelleme:
Final yapan 'Erkenci Kuş' dizisine büyük ilgi! Milyonlar izledi
Başrollerini Can Yaman ve Demet Özdemir'in paylaştığı 'Erkenci Kuş' dizisi geçtiğimiz yıl final yapmıştı. Yayınlandığı dönem büyük bir popülarite kazanan dizi, şimdi de İtalya'da seyirciyle buluştu.
Gold Film imzalı dizinin ilk bölümünü büyük ilgi gördü. Ülkemizde 26 Haziran 2018'de başlayan 6 Ağustos 2019'a kadar süren fenomen dizi İtalya'da 2.8 milyon kişi tarafından izlendi. (tv100)