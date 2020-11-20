Final yapan Babil dizisinin yerini alacak yapım ortaya çıktı!

Başrollerini Halit Ergenç, Birce Akalay, Aslı Enver, Onur Saylak, Mesut Akusta ve Nur Fettahoğlu’nun paylaştığı Babil dizisi 20 Kasım Cuma günü ekranlara veda etti. Geçtiğimiz sezona bomba gibi başlayan dizi pandemi nedeniyle uzun bir araya gitmişti. 2. sezonuyla yeniden ekranlara gelen dizi reytinglerde istenen başarıyı elde edemedi.



Cuma akşamları ekrana gelen diğer diziler karşısında 3’lü reytingleriyle daha fazla tutunamadı ve 20 Kasım Cuma akşamı ekrana gelen 20. bölümüyle final yaptı. Babil’in final yapmasının ardından gözler cuma günü yayınlanacak yeni yapıma çevrildi. Star Tv’den henüz resmi bir açıklama yapılmasa da Seni Çok Bekledim dizisinin cuma günleri izleyici karşısına çıkacağı tahmin ediliyor.

Bir süre önce çekimlerine başlanan ve Özcan Deniz ile İrem Helvacıoğlu’nun başrolünde oynadıkları dizinin, Babil’in yerine gelmesi bekleniyor. Gerçek bir hayat hikayesini konu alan dizide, tutkulu bir aşk anlatılırken, son olarak Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakteriyle ekrana gelen İrem Helvacıoğlu da bu kez Ayliz isimli bir fotoğrafçıyı oynuyor.

Dizinin kadrosunda Özcan Deniz ile İrem Helvacıoğlu’nun yanı sıra: Durul Bazan, Selen Domaç, Yıldız Kültür, Ahmet Mekin, Caner Şahin, İlhan Şen, Türkü Turan, Mustafa Uğurlu gibi isimler yer alıyor.