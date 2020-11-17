Final yapacak olan Babil için Ozan Güven iması Birce Akalay'ı rahatsız etti

Halit Ergenç, Onur Saylak, Aslı Enver, Nur Fettahoğlu ve Mesut Akusta gibi iddialı isimlerle birlikte sette yer alan Birce Akalay, önceki akşam İbrahim Selim’in programına konuk oldu. Çıkışta gazetecilerle karşılaşan güzel oyuncu, önce magazincilere sitemde bulundu sonra ise soruları yanıtladı.

İbrahim Selim ile Bu Gece programının çok keyifli geçtiğini dile getiren Birce Akalay, özel hayatıyla ilgili soruları yanıtlamak istemedi. Babil dizisinin final yapacağı ile ilgili soru üzerine de oyuncu düşüncesini açıkladı. Birce Akalay, “Biz finalimizi çektik, bitirdik dizimizi” diye konuştu.

Muhabirin, “Ozan Güven’in ahı mı tuttu?” şeklindeki sorusuna kızan oyuncu, “Ama bu tatsız bir soru, hiç yakıştı mı sana böyle bir şey sormak. Deme öyle şeyler” ifadesini kullandı. Hatırlanacağı gibi kız arkadaşı Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiasının ardından Ozan Güven diziden ayrılmış yerine de Onur Saylak, Egemen karakterine devam etmişti.