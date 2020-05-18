Filtreyle göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya 'Ankara kedisi' oldu
Komedyen Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla bir süredir magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medyadaki bir filtreyle göz rengini değiştirdi. O halini Instagram hesabından paylaştı.
Serenay Sarıkaya, yaptığı açıklamalarla ve paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Sevenleriyle Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla temas kuran Sarıkaya bu defa da göz rengini değiştiren bir filtre kullandı.
'ANKARA KEDİSİ'
O halini doğduğu şehir olan Ankara’ya göndermede bulunarak ‘Ankara kedisi’ notuyla paylaştı.