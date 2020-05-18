Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8731
  • 7,4269
  • 389.039
  • 101440
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Filtreyle göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya 'Ankara kedisi' oldu

Filtreyle göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya 'Ankara kedisi' oldu

Filtreyle göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya 'Ankara kedisi' oldu

Komedyen Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla bir süredir magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medyadaki bir filtreyle göz rengini değiştirdi. O halini Instagram hesabından paylaştı.

Serenay Sarıkaya, yaptığı açıklamalarla ve paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Sevenleriyle Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla temas kuran Sarıkaya bu defa da göz rengini değiştiren bir filtre kullandı.

'ANKARA KEDİSİ'

O halini doğduğu şehir olan Ankara’ya göndermede bulunarak ‘Ankara kedisi’ notuyla paylaştı. 


Toros Dağları'nın karları eridi...

Toros Dağları'nın karları eridi...

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlar yerli imkanlarla sentezlenecek

Kimi terasa çıktı, kimi balkona... Ünlüler sezonu böyle açtı!