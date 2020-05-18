Filtreyle göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya 'Ankara kedisi' oldu

Serenay Sarıkaya, yaptığı açıklamalarla ve paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Sevenleriyle Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla temas kuran Sarıkaya bu defa da göz rengini değiştiren bir filtre kullandı.

'ANKARA KEDİSİ'

O halini doğduğu şehir olan Ankara’ya göndermede bulunarak ‘Ankara kedisi’ notuyla paylaştı.

