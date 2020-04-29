Filiz Akın'ın koronavirüs şüphesi! Test sonucu belli oldu

Türk Sineması'nın en önemli isimlerinden Filiz Akın'ın ateşinin çıkması üzerine koronavirüs testi yapıldı. 77 yaşındaki Filiz Akın ateşi çıkınca korkup hastaneye koştu.

NEGATİF ÇIKTI

Akın açıklamasında "Kırılgan bir sağlığım var. Bağışıklık sistemimi güçlendirmek için tedaviye gidiyordum ve yarım kaldı. Bir ara ateşim çıktı, korona testi yapıldı, negatif çıktı. Şimdi ateşim yok ama çok öksürüyorum" dedi.

Akın'ın rahatsızlığı hayranlarını korkuttu.