Fikret Orman ve Tuğba Coşkun'dan tatilde sürpriz karar! Evleniyorlar...

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun ile Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, bir yıl önce başlayan aşklarını evlilikle taçlandırmaya karar verdi.

TATİLDE EVLİLİK TEKLİFİ

Fikret Orman'ın Miami, Meksika ve Küba'yı kapsayan 10 günlük tatilde evlenme teklifi ettiği öğrenildi. Coşkun, tatil dönüşü nikah davetini organize edecek. Yılbaşından hemen sonra da sade bir törenle nikah masasına oturacaklar.

Fikret Orman 2 kızının annesi Sedef Orman ile 1992-2012 yılları arasında evli kalmıştı. Tuğba Coşkun, 2005'de evlendiği Mehmet Ali Erbil'den 2010'da boşanmıştı.