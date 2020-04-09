Fikret Kuşkan'ın uzaklaştırma hamlesine eski eşten karşı dava!

Fikret Kuşkan, geçen ay mahkemeye başvurarak Kerimoğlu’nun kendisine hakaret ettiğini ve psikolojik şiddet uyguladığını öne sürdü. Mahkeme, Kerimoğlu hakkında 2 aylık uzaklaştırma kararı verdi.

KARŞI DAVA AÇTI

Hürriyet'in haberine göre; Fikret Kuşkan’ın aleyhine aldırdığı uzaklaştırma kararının ardından bu defa ‘Asıl tehdit edilen benim’ diyen Bahar Kerimoğlu korunma talebinde bulundu.

Kerimoğlu, Kuşkan tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. Mahkeme, Fikret Kuşkan hakkında eski eşine 3 ay yaklaşmama cezası verdi.