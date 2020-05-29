29 Mayıs 2020 Cuma 00:55 | Son Güncelleme:
Fikret Kuşkan'ın eski eşi Bahar Kerimoğlu 'psikolojik şiddet' iddiası hakkında ilk kez konuştu!
Oyuncu Fikret Kuşkan'ın hakkında psikolojik şiddet uyguladığı iddiasıyla uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi Bahar Kerimoğlu, ilk kez konuştu.
Recep ASLAN
2009 yılında boşandığı Fikret Kuşkan ile evliliğinden olan oğlu Kuzgun Kuşkan’la birlikte Bebek’te görüntülenen Kerimoğlu, hakkındaki iddialara “Fikret babamız, her şey yolunda... Her şeye inanmayın. Şahane bir oğlumuz var. Babası Fikret, annesi ben. İyi ki” şeklinde yanıtını verdi.