Fikret Kuşkan'ın eski eşi Bahar Kerimoğlu 'psikolojik şiddet' iddiası hakkında ilk kez konuştu!

Recep ASLAN

2009 yılında boşandığı Fikret Kuşkan ile evliliğinden olan oğlu Kuzgun Kuşkan’la birlikte Bebek’te görüntülenen Kerimoğlu, hakkındaki iddialara “Fikret babamız, her şey yolunda... Her şeye inanmayın. Şahane bir oğlumuz var. Babası Fikret, annesi ben. İyi ki” şeklinde yanıtını verdi.

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