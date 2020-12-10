10 Aralık 2020 Perşembe 11:08 | Son Güncelleme:
Fikret Kuşkan ‘Defne İle Son Gece' dizisiyle dönüyordu... Çekimler başlamadan veda etti!
‘Defne İle Son Gece' adlı dizinin oyuncu kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor. Hülya Avşar ile Mehmet Aslantuğ'u 25 yıl aradan sonra bir araya getiren dizide şaşırtan bir ayrılık yaşandı. Fikret Kuşkan, dizinin çekimleri başlamadan setten ayrıldı.
‘Defne İle Son Gece’ adlı dizinin çekimleri başlamadan setten ayrılık haberi geldi. Dizinin kadrosunda yer alan Fikret Kuşkan, projeden çekildi. Yapım şirketi, yaptığı açıklamada senaryoda yapılan değişiklikler nedeniyle Kuşkan ile karşılıklı çalışmama kararı aldıklarını söyledi.