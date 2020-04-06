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  3. Feyza Çıpa ve Kutsi evlilik hazırlığında ayrılık kararı aldı!

Feyza Çıpa ve Kutsi evlilik hazırlığında ayrılık kararı aldı!

Feyza Çıpa ve Kutsi evlilik hazırlığında ayrılık kararı aldı!

Oyuncu çift Feyza Çıpa ve Kutsi, bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkilerini sona erdirdi. Çıpa'nın ayrılık açıklaması sosyal medyayı adeta salladı.

Feyza Çıpa, Kutsi ile 7 yıldır sürdürdüğü ilişkisini bitirdi. Oyuncu haberi sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: “Evet bitti... Kutsi ile yollarımızı ayırdık. Bundan sonraki süreçte adımın onunla aynı cümlede geçmesini dahi istemiyorum..."

Feyza Çıpa ile Kutsi daha önce bir çok kez evlilik haberleriyle gündeme gelmiş ancak çift ünlü şarkıcının bu karara sıcak bakmaması nedeniyle nikah masasına oturamamıştı.


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