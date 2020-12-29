Feyza Çıpa ile ayrılan Benim Adım Melek'in Halil'i Kutsi, artık aşkını gizlemiyor! Bakın yeni sevgilisi kim çıktı!'

Başrollerinde Nehir Erdoğan'ın rol aldığı TRT1'de ekrana getirilen Benim Adım Melek dizisinde rol alan Kutsi, hayat verdiği Halil karakteri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Evlenmesi beklenirken uzun süreli ilişki yaşadığı kendisi gibi oyuncu olan Feyza Çıpa ile ayrılık kararı alan Kutsi yeni bir aşka yelken açtı.



Feyza Çıpa'dan ayrılan Kutsi, rol aldığı 'Benim Adım Melek' dizisindeki çocuk oyuncu Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker'le ilişkisini artık saklamıyor. Oyuncu Kutsi, önceki gün kız arkadaşıyla fotoğraflarını sosyal medyadan ilk kez yayımladı. Kutsi, 'Güneşi örnek al kendine, korkma batmaktan, yılma doğmaktan' notunu düşerek romantik karelerini yayımladı.