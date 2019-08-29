Feyza Aktan ile boşanmışlardı... Özcan Deniz'den flaş hamle!

Mart 2018'de nikah masasına oturan ve kısa süre sonra oğulları Kuzey'i kucaklarına alan Özcan Deniz ve Feyza Aktan, geçen haziranda evliliklerine nokta koymuştu. Boşandıktan sonra birlikte tatile giderek herkesi şaşkına çeviren çift, bu kez de Kıbrıs'a gidiyor.

800 BİN TL KAZANACAK

Tv8’de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programının haberine göre; Özcan Deniz, 6 Eylül'de Kıbrıs'ta vereceği konsere Feyza Aktan'ı da götürüyor. Deniz, organizatöründen Feyza Aktan adına da uçak bileti ve otel rezervasyonu yapmasını istedi. Ünlü şarkıcının Kıbrıs'ta sahneye çıkacağı konserden 800 bin TL alacağı da iddia edildi.