Fettah Can'ın eşi Cansu Kurtçu kimdir, kaç yaşında? Fettah Can kimdir?

'Fettah Can kimdir? Fettah Can'ın eşi Cansu Kurtçu kimdir, kaç yaşında?' sorularının yanıtları herkes tarafından merak edilmeye başlandı. TV8 ekranlarında yayınlanan Eser Yenenler Show programının 19. bölümünde konukları dikkat çeken isimlerden oluştu. 19 NisanCuma Gecesi 23:15’te izleyici karşısına çıkan programa Fettah Can, Cansu, Danilo Zanna ve Jessica May katıldı. Programın hemen ardından Fettah Can'ın eşi Cansu Kurtçu merak edildi. Fettah Can ve eşi hakkında merak edilenlerin tümünü bizde sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler...

FETTAH CAN KİMDİR?



12 Ekim 1975 tarihinde Bursa‘nın Karacabey ilçesinde doğdu. Müzik alanında daha etkili işler yapabilmek adına İstanbul’a yerleşen Fettah Can, ilk olarak Emel Müftüoğlu‘na verdiği Ara Ara isimli şarkısıyla ses getirdi. Bursa’dan müzisyen arkadaşı Alper Narman ile birlikte Hande Yener‘in 2002 yılında yayınlanan Sen Yoluna Ben Yoluma isimli albümüne 11 şarkı birden yazdılar. Bu Albümün başarısının ardından Levent Yüksel, Gülben Ergen, Sibel Can, Murat Boz gibi isimlerle çalışmaya başladı.Besteci ve söz yazarı kimliği ile müzik sektörünün en çok aranan isimlerinden biri olarak tanıdığımız Fettah Can Sezen Aksu, Petek Dinçöz, Hande Yener, Gülben Ergen, Sibel Can, Ebru Gündeş, Işın Karaca, İzel, Levent Yüksel, Emel Müftüoğlu, Murat Boz ve daha bir çok sanatçı ile çalışarak her sene müzik sektörüne uzun süre unutulmayacak şarkılar kazandırdı ve Türkiye’de bestecilik kariyerinde çok önemli bir yere sahip oldu.

2010 yılında Hazine ismini verdiği ilk albüm çalışmasıyla, yorumcu kimliğiyle bu işin üstadı olduğunu kanıtladı.Fettah Can, başarılarını Türkiye sınırları içerisinde tutmayı tercih etmedi ve yine geçtiğimiz sene Yunanistan’ın en önemli sanatçılarının başında gelen Giorgos Mazonakis’in albümüne 3 şarkısını verdi. Bu sayede Türkiye’ye ilk defa Avrupa’dan besteci kategorisinde en büyük ödüllerden birini kazandırdı. Bu şarkılarla Yunanistan’da platin plak ödüllerine layık görüldü.Yoğun ilgi üzerine 2011 yılı yazında “Sana Affetmek Yakışır” şarkısıyla sevenlerine bir sürpriz daha yaparak dijital platformlarda beğenilerine sundu. Şarkı çıktığı ilk gün TTnet Müzik ve Kavun gibi yasal platformlarda 2.632.101'in üzerinde dinlenme oranıyla rekora doğru koşmaya devam ediyor.2011 yazının sonlarına doğru “Boş Bardak” isimli singel’ı müzikseverlerin beğenisine sundu. Şarkı o kadar çok sevildi ki youtube üzerinde Türk sanatçılar arasında en çok takip edilen eser oldu.Fettah Can 2012 yılının ilk çeyreğinin son günlerinde hayranlarına “Boş Bardak” adlı eserinin de yer aldığı “Aklımda Kalanlar” albümü ile bir kez daha hayranlarının karşısına çıktı. Albümün çıkış parçası Mandilanalar’a Brezilya’da çektiği klip ile dikkatleri üzerine çekti. Yaz boyunca Türkiye’nin dört bir yanında ve Avrupa’da verdiği konserler ile sevenleri ile buluştu.

Fettah Can 2012 yılında 36.000 Taksici arasında yapılan Anket sonucu Yılın Sanatçısı olarak seçildi.2012 Yaz sonunda Hayranlarına bu seferde Rüzgar Ektim Fırtına Biçeceğim şarkısı ile merhaba dedi.2013 yılı sonuna doğru “Yalanlar Cumhuriyeti” isimli yeni Albümünü sevenleri ile buluşturdu.

FETTAH CAN'IN EŞİ CANSU KURTÇU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



4 Eylül tarihinde Ankara’da doğdu. İlkokuldan sonra konservatuvar sınavlarına girmek istedi fakat elinde olsa tüm bölümlere gidecekti. Nitekim Ankara Devlet Konservatuvarı’na girdi. Gitar bölümünde okurken zora gelemeyeceğini anladı ve konservatuvarı bıraktı.Bu süre zarfında ailesiyle İstanbul’a taşındı. Sanki kader ona ‘beterin beteri var.’ dercesine Türkiye’nin en zor Anadolu Liselerinden birinde eğitimine zorla devam etti. Müziği asla bırakamadı, o gitar elinden hiç düşmedi. Yani çok havalı bir lise dönemi geçirdi. Fazla sosyal olmasının ve tek çocuk olmanın da verdiği maymun iştahlılık sayesinde liseden sonra ‘Ben haberci olmalıyım!’ diyerek kendini radyo sinema televizyon okurken buldu. Bu da onu tatmin etmedi, birinci sınıfın üçüncü ayında özel bir televizyonda çalışmaya başladı. Bu arada boş zaman bulamadı ama yaratıp besteler yapmaya devam ediyordu.Bir gün yolu hayranı olduğu hatta hayranlıktan ölüp ölüp dirildiği İskender Paydaş ile kesişti. Kesişmekle yetmedi onun yanında çalışmaya başladı. İskender Paydaş ile proje tasarlıyor ve basın danışmanlığını yürütüyordu. Adı basın danışmanlığı işte onun dışında müziğe ait ne varsa ondan öğrenmek için çırpındı durdu. İskender Paydaş’ın yeri onda çok ayrıdır, çok büyüktür. Ve müzik sektörünün bu kızcağızı tanıması böyle başladı.Ardından Türkiye’nin en genç patronlarından biri oluverdi kendisi. CNS ajans adında bir organizasyon şirketi kurdu ve çok büyük isimlerle, çok büyük projelere imza attı. Müzikten kopamayan kızımızı; çevresi, sanatçı ve yapımcı arkadaşları albüm yapması için çok zorladı. Fakat o hala işi öğrenemediğini düşünüp bu teklifleri ve fikirleri değerlendirmek istemedi. Kısacası o yaptığı bestelerin turşusunu kuracaktı. Bir gün ‘Yeter artık!’ çığlıkları içerisinde organizasyon işine de bir günde son vererek, kendini ait olduğu yere yani müziğin tam göbeğine attı.Ve değerli müzisyen Fettah Can ile birlikte CF Müzik adlı prodüksiyon şirketini kurdu.İşte artık istediği işi yapıyordu. Fettah Can zoruyla artık şarkıların turşusunun kurulmaması ve en azından inandığı sanatçılara vermesi gerektiğini öğrendi. Şarkılarını ilk verdiği sanatçı Gülben Ergen oldu ve bunu üç albüm daha takip etti. Ve ardından İsmi Sina, Demet Akalın, Murat Boz gibi isimlere şarkı verdi. Çok seçici olan kızımız şarkılarını verme konusunda biraz cimri gibi. Aynı zamanda bir yandan da prodüktörlüğe devam ediyordu. Pınar Aydın ve Fettah Can albümlerinin prodüktörlüğünü yaptı ve piyasaya sürdü.Hayalini kurduğu şeyi de gerçekleştirdi. Tüm birikimi, sözleri, müzikleri, dostları bu albümde toplandı. Çok çalıştı, çok düşündü, çok biriktirdi, çok sevdi, çok üzüldü, çok konuştu ve ona inananlarla birlikte yepyeni bir yola çıktı. Ve her şeyi bir albümün içine sakladı. 2011 yılında His (Herşey İçinde Saklı) isimli albümünü çıkardı.2013 yılında çıkardığı Batak adlı single ile müzik dünyasında sesiyle de tam not almayı başardı. 2013 yazının en önemli albümlerinde de şarkıları yer aldı.

Fettah Can ile evlendi.Yazdıkları ve yorumladıkları şarkılarla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Cansu Kurtçu ve Fettah Can çifti uzun yıllardır sürdürdükleri ilişkilerini evlilikle taçlandırdılar.