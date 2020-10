Fettah Can isyan etti: Susuyorum epey zamandır ama valla şiştik artık!

Twitter hesabından isyan eden Fettah Can, "Susuyorum epey zamandır ama gerçekten aptal saptal şarkıları yazıp yazıp milletin önüne iş yapmış gibi çıkarmayın be kardeşim biraz özenmek çok mu zor. Herkes söz yazarı,besteci,şarkıcı bu ne be abicim valla şiştik artık" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcının bu sözleri kime söylediği ise merak konusu oldu...