Fetih 1453 filmi bu akşam saat kaçta, hangi kanalda? Fetih 1453 oyuncuları ve konusu!

Fetih 1453 oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Bugün İstanbul'un fethinin 567. yıldömümü.. Bu sene de büyük bir coşku ile karşılanan İstanbul'un fethi, etkinliklerle kutlanacak, Ayasofya'da Fetih suresi ve dualar okunacak. İstanbul'un fethini konu olan Fetih 1453 filmi de bu akşam ekranlara gelecek. Fetih 1453 filmini daha önce izlemeyenler ile bu akşam tekrar izlemek isteyenler filmin saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Fetih 1453 filmi oyuncuları ve kadrosu ile ilgili detaylar da haberimiz içerisinde yer alıyor.

FETİH 1453 FİLMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fetih 1453 filmi bu akşam Fox Tv'de saat 20:30'da yayınlanacak.

FETİH 1453 FİLMİ HAKKINDA

Fetih 1453, İstanbul'un Fethi'ni konu alan ve Ulubatlı Hasan'ın hayat hikâyesi çevresinde kurgulanan Türk yapımı, geniş bütçeli sinema filmi. Yönetmenliğini ve yapımcılığını Faruk Aksoy'un üstlendiği filmin senaryosu Atilla Engin tarafından yazılmış ve Erkan Özekan tarafından kurgulanmıştır.

Sosyal medyada filmin üç dakikalık fragmanı 24 saatte 1.670.000 kişi tarafından izlenmiştir. 16 Şubat 2012'de saat 14:53'ten itibaren 450 kopya ile 900 salonda gösterimine başlanan film ilk gününde 300.000 biletli seyirci tarafından izlenmiştir. Üç hafta sonra ise Türkiye'de tüm zamanların en çok izlenen filmi olmuştur. Ayrıca Türkiye'de 5.000.000 ve 6.000.000 seyirci barajını geçen ilk film olmuştur.Yapımın Avrupa gösteriminde de ilk hafta sonu 255.000 seyirciye ulaşılmış ve tüm zamanların hafta sonu açılış rekoru kırılmıştır.

FETİH 1453 FİLMİ KONUSU

Sultan Mehmed, babası II. Murat'ın ölüm haberini Saruhan Sancağındayken aldı. Bu durum onu hem büyük bir keder içerisinde bırakmıştı, hem de tahtına tekrar oturmasının yolunu açmış olacaktı.

Sultan Mehmed tahta ilk çıktığında henüz 12 yaşındaydı. Uçbeyleri ile vezirleri arasındaki siyasi husumetten bunalan II. Murat, çok sevdiği oğlu Alaaddin'in ölmesinin kendisinde yarattığı derin üzüntü sebebiyle tahttan feragat ederek Mehmed'i devletin başına geçirdi. Ordu ve devlet üzerinde çok etkili biri olan Başvezir Çandarlı Halil Paşa bu durumdan hiç memnun değildi. Özellikle Sultan Mehmed'in Konstantinopolis'in mutlak suretle alınması gerektiğini söylemesinden büyük rahatsızlık duyuyordu. Halil Paşa, Mehmed'in toyluğunu fırsat bilen Haçlıların Osmanlı topraklarını işgal etmesi ihtimali üzerine Sultan Murat'ın tahta dönmesini sağladı. Mehmed de tahttan uzaklaştırılarak Saruhan Sancağı'na gönderildi.

Fakat şimdi yeniden ve daha güçlü bir şekilde tahtına dönmüştü. Yine öncelikli hedefi Konstantinopolis'in fethedilmesiydi. O, İslam peygamberi Muhammed'in hadisinden ilham alıyordu:

“ Konstantiniyye elbet bir gün fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onun askeri ne güzel askerdir!”

Bu hedefe onu götürecek her şeyi bir bir hesaplamıştı. Öncelikle gerekli hazırlıkları yapana kadar, tüm komşu ülkelerle barış içerisinde yaşamalıydı. Papalık dahil Macarlara, Sırplara, Lehlere, Cenevizlilere ve Venediklilere elçiler göndererek barış içerisinde yaşama isteği içerisinde bulunduğunu bildirdi. Gelibolu tersanesini restore ettirerek senede yüz kadırga yapılabilir hale getirdi.

Bu sırada Doğu Roma İmparatoru Konstantinos, genç yaşından dolayı toy ve basiretsiz olduğunu düşündüğü Sultan Mehmed'e karşı elinde tutsak olan Şehzade Orhan'ı kullanmaya çalışarak ağır tahsisatlar talebinde bulunmaktaydı. Bütün amacı Sultan Mehmed'in tavizler vererek halk nezdinde iyice itibarsızlaşmasını sağlamaktı. Üstelik Sultan Mehmed de bu tavizleri veriyor, Konstantinos'un bütün isteklerini kabul ediyordu. Ancak bu durum bile sadece Sultan Mehmed'in stratejisinin bir parçasıydı.

Karamanoğulları'nın bir isyan çıkarmaya başladığının haberi alınır alınmaz Osmanlı ordusu Akşehir'e doğru yola koyuldu. Karamanoğlu İbrahim hiç beklemediği kadar kalabalık bir ordu gördü karşısında. Barış talebinde bulunmak zorunda kaldı. Ordusunun hasar almaması için Sultan Mehmed barış talebini kabul etti. Sefer dönüşünde, savaşmadıkları halde bahşiş isteyen bir kısım yeniçeri padişahın otağının önünü kesince Sultan Mehmed hem cülusları dağıttı hem de firar eden askerleri bahane ederek Çandarlı Halil Paşa'nın adamı olan Yeniçeri Ağası Kurtçu Doğan'ı dayak cezasına çarptırarak sürgüne yolladı. Bu hadiseyle Çandarlı Halil Paşa'nın ordu üzerindeki hakimiyetini kırdı ve ordunun yönetimini tamamen kendi ellerine geçirmiş oldu.

Edirne'ye döndükten sonra İmparator Konstantinos'a bir elçi göndererek Orhan için ödediği tahsisatı artık yollamayacağını bildirdi. Ardından, Anadolu Hisarı'nın karşısında Boğazkesen Hisarı'nın yapımını başlattı. Bu, fiili olarak Doğu Roma İmparatorluğu'na savaş açmak demekti.

Bu durum Avrupa devletlerince de fark edilmişti. Ancak Fransız ve İngilizlerin birbiriyle savaşıyor olması, Alman kralının da taht kavgalarıyla uğraşması gibi gerekçeler yüzünden Doğu Roma İmparatorluğu'na Avrupa üzerinden yardım ulaşması neredeyse imkânsızdı. Papanın bir takım girişimleri de sonuçsuz kalmıştı.

Tarih 2 Nisan 1453’ü gösterdiğinde, Konstantinopolis surlarının üzerindeki Doğu Roma askerleri karşılarında Sultan Mehmed ve binlerce Osmanlı askerini buldular...

FETİH 1453 OYUNCULARI

II. Mehmed (Devrim Evin/Ege Uslu) — Yedinci Osmanlı Devleti padişahı. Dönemin ileri gelen alimlerinden dersler almış ve hayatını Konstantinopolis'i fethetmeye adamıştır. Baba sevgisi görmeden çocukluğunu geçirmiş, 1444 yılında 12 yaşında iken babasının tahttan feragat etmesi nedeniyle tahta geçmiştir. Fakat iki yıl sonra Çandarlı Halil Paşa tarafından tahttan uzaklaştırılmış ve II. Murat tekrar padişah olmuştur. 1451 yılında babasının ölümüyle birlikte saltanatının ikinci dönemi başlamış ve fetih hazırlıklarına hız vermiştir. Çocukluğu Ege Uslu tarafından canlandırılmıştır.

Ulubatlı Hasan (İbrahim Çelikkol) — II. Mehmed'in kılıç hocası ve arkadaşı. Mehmed'in şehzadelik günlerinden bu yana yanında olmuş ve padişah olduğunda da onunla birlikte başkent Edirne'ye gitmiştir. Fetih sırasında Konstantinopolis surlarına Osmanlı bayrağını diken kişidir.

Era (Dilek Serbest/Algun Molla) — Macar döküm ustası Urban'ın evlatlık kızı. Müslüman bir ailenin kızı olarak doğan Era'nın yaşadığı köy Doğu Roma askerlerince yağmaya uğramış, ailesi öldürülmüş ve kendisi esir pazarında satılmak üzere esir edilmiştir. Esir pazarında Urban tarafından satın alınmış ve gerçek kızı gibi büyütülmüştür. Çocukluğu Algun Molla tarafından canlandırılmıştır.

Konstantinos (Recep Aktuğ) — Doğu Roma İmparatorluğu'nun son hükümdarı. İmparatorluğun başkenti Konstantinopolis'in fethedilemeyeceğini savunmakta ve bu düşüncesini daha önce şehrin birçok kez kuşatılmasına rağmen alınamamasıyla desteklemektedir. Buna rağmen kuşatmaya karşı hazırlıklarını yapmakta ve diğer Hıristiyan ülkelerinin desteğini sağlamaya çalışmaktadır.

Giovanni Giustiniani (Cengiz Coşkun) — Cenevizli general. Konstantinos'un fethe karşı Hıristiyan dünyasından yardım istemesi nedeniyle Ocak 1453'te yedi yüz kişilik ordusuyla birlikte Konstantinopolis'e gelmiştir.

Çandarlı Halil Paşa (Erden Alkan) — II. Murat ve II. Mehmed dönemlerin başvezirlik yapmış olan Osmanlı devlet adamı. II. Murat'ın tahttan çekilmesi ve Şehzade Mehmed'in tahta geçmesini devletin geleceği adına yanlış bir karar olarak görmüş ve Mehmed'in tahttan çekilmesini sağlayarak II. Murat'ın tekrar padişah olmasını sağlamıştır. II. Murat'ın ölüp Mehmed'in yeniden tahta geçmesi sonrasında da görevine devam etmiştir. II. Mehmed'in Konstantinopolis'i fethetme fikrine sıcak bakmamış, fetih girişiminin başarısız olacağını savunmuş ve Mehmed'i bu yönde fikir değiştirmesi için zorlamıştır. Halil Paşa başvezirliği döneminde ordu üzerinde etkili olmuş fakat bu durum Karaman Seferi sırasında II. Mehmed tarafından kırılmıştır.

Loukas Notaras (Naci Adıgüzel) — Doğu Roma'nın son grandükü. II. Mehmed hakkında derin endişeleri olan ve kuşatmanın başarılı olarak şehrin düşeceğini düşünen Notaras imparatoru da bu yönde uyarmıştır. IV. Haçlı Seferi nedeniyle aynı zamanda Latin düşmanı olan grandük Papalık tarafından gelecek yardımların kabul edilmemesi gerektiğini savunmakta, eğer şehrin savunması başarılı olur ve kuşatma püskürtülürse Latin askerlerinin şehirden gitmeyeceklerini ve şehri yağmalayacaklarını savunmaktadır. Bu nedenle Giovanni Giustiniani'nin şehri savunmaya gelmesine hiçbir zaman sıcak bakmamış ve "Konstantinopolis'te Latin külahı göreceğime Türk sarığı görmeyi tercih ederim" sözünü söylemiştir.

Urban (Erdoğan Aydemir) — Macar mucit ve döküm ustası. Kişisel nedenlerle döküm işlerinden çekilmiş ve başka alanlara yönelmiştir. Kuşatma öncesi Doğu Roma yönetimi tarafından top dökmesi için zorlanmış ve baskı görmüştür. Bu nedenle öfke içinde olan Urban, Ulubatlı Hasan tarafından gizlice Edirne'ye kaçırılmış ve bizzat II. Mehmed'in isteği sonucu Konstantinopolis surlarını delecek büyüklükte bir top dökmeyi kabul etmiştir. Kızı Era ile birlikte top dökümüne başlamış, başarısız denemeler sonucunda şahi topunu icat etmiştir.

II. Murat (İlker Kurt) — II. Mehmed'in babası ve altıncı Osmanlı padişahı. Kişisel nedenlerden ötürü 1444 yılından tahttan feragat etmiş ve oğlu Mehmed'in padişah olmasını sağlamıştır. Fakat 1446 yılında meydana gelen yeniçeri isyanıyla beraber tekrar tahta oturmuştur. 1451 yılında ölümüyle beraber oğlu Mehmed tekrar tahta geçmiştir.

Zağanos Paşa (Sedat Mert) — II. Murat döneminde sürgün edilen fakat II. Mehmed döneminde iade-i itibar gören paşa. Mehmed'in döneminde sürgünden çağrılmış ve vezir yapılmıştır. Çandarlı Halil Paşa'nın aksine ateşli bir fetih savunucusu olan Zağanos Paşa bu nedenle sık sık Halil Paşa ile karşı karşıya gelmektedir.

Akşemsettin (Raif Hikmet Çam) — Osmanlı sufi ve kanaat önderi. II. Murat tarafından Şehzade Mehmed'in hocası olarak görevlendirilmiş ve Mehmed'in en sevdiği hocası olmuştur. Fetih sırasında II. Mehmed'e manevi güç vermiş, yine fetih sırasında Ebu Eyyûb el-Ensarî'nin mezarının bularak orduya moral aşılamıştır. Bu nedenlerle fethe etkisi büyük olmuştur.

Molla Hüsrev (Namık Kemal Yiğittürk) — II. Mehmed'in şehzadeliği döneminde ona hocalık yapmış olan alim.

Molla Gürani (Öner As) — II. Mehmed'in şehzadeliği döneminde ona hocalık yapmış olan alim.

Şahabettin Paşa (Mustafa Atilla Kunt) — Kuşatma sırasında Osmanlı ordusunu yöneten paşalardan biri.

Saruca Paşa (Özcan Alişer) — Osmanlı'nın ilk kaptan-ı deryası ve fetih yanlısı olan paşa.

İshak Paşa (Yılmaz Babatürk) — II. Mehmed ile birlikte Karaman Seferi'nde bulunmuş Anadolu beylerbeyi.

İsa Paşa (Murat Sezal) — Kuşatma sırasında Osmanlı ordusunu yöneten paşalardan biri.

Karaca Paşa (Faik Aksoy) — Fetih sırasında Osmanlı ordusunu yöneten paşalardan biri.

Baltaoğlu Süleyman Paşa (Hüseyin Santur) — Kuşatma sırasında Osmanlı deniz kuvvetlerini yöneten kaptan-ı derya.

Kurtçu Doğan (Halis Bayraktaroğlu) — II. Murat döneminde ve II. Mehmed döneminin başında yeniçeri ağası.

Çandarlı Halil Paşa'ya hizmet eden Kurtçu, Karaman Seferi sonrasında yeniçerilerin isyan çıkarması nedeniyle cezalandırılmıştır. Onun cezalandırılması aynı zamanda Mehmed'in Halil Paşa'ya bir uyarısıdır.

Papa (Ali Rıza Soydan) — Katolik dünyasının dini ve siyasi lideri. Konstantinopolis'in kuşatılmasının öncesinde ve kuşatma sırasında Doğu Roma'ya yardım sağlamak için katolik devletleri yardıma çağırmış, bunun karşılığında Doğu Roma İmparatorluğu'nun korucuyuluğunu yaptığı Ortodoks Kilisesi'nin kendilerine bağlanması için Konstantinos'a baskı yapmıştır.

Kardinal Isidor (İzzet Çivril) — Papanın ardından en yüksek mevkiye sahip olan katolik din adamı.

Papaz Genadius (Adnan Kürkçü) — Konstantinopolis halkı tarafından saygı gören ortodoks din adamı. Ortodoks Kilisesi'nin papaya bağlanmasına ve şehre yardım edilmesi karşılığında Ortodoks Kilisesi'nin papalığa bağlanmasını kabul eden Konstantinos'a şiddetle karşıdır. Bu nedenlerle bir yer altı organizasyonu kurmuş, burada papalık ve Konstantinos karşıtı propaganda yapmaya başlamıştır.

Gülbahar Hatun (Şahika Koldemir) — II. Mehmed'in eşi ve Şehzade Beyazid'in gerçek annesi.

Lağımcı Mustafa (Buminhan Dedecan) — Kuşatma sırasında yer altından tünel açarak kale içine yeraltından ulaşmayı ve surları yeraltından havaya uçurmayı amaçlayan lağımcı birliğinin başı.

Şehzade Orhan (Edip Tüfekçi) — II. Murat'ın oğlu ve II. Mehmed'in kardeşi. Osmanlı tahtında hak iddia etmiş, isyan etmiş fakat başarısız olunca Doğu Roma'ya sığınmıştır. Doğu Roma tarafından Osmanlı padişahına karşı koz olarak kullanılmış, Edirne'ye gönderilip isyan etmesi konusunda padişahı tehdit unsunu olarak kullanılmış ve kendisi için haraç alınmıştır. Kuşatma sırasında emrine altı yüz asker verilmiş ve Osmanlı'ya karşı savaşmıştır.

Karamanoğlu İbrahim (Aslan İzmirli) — II. Mehmed'in ikinci saltanatının ilk dönemlerinde Osmanlı'ya savaş ilan eden Karamanoğulları Beyliği beyi. II. Mehmed'in büyük bir orduyla üzerine geldiğini görmüş ve padişahtan af dilemiş, Osmanlı hakimiyetini tanımıştır.

Menteşeoğlu İlyas (Adnan Zaman) — Menteşeoğulları soyundan gelen ve Karaman Seferi sırasında II. Mehmed'in yanında yer alan bey.

Yeniçeri Hüseyin (Yiğit Yarar) — Kuşatmanın uzun sürmesi nedeniyle Konstantinopolis'in alınamayacağını savunan ve isyan çıkarmak isteyen yeniçeri. Ulubatlı Hasan tarafından öldürülmüştür.

Şehzade Bayezid (Yiğitcan Elmalı) — II. Mehmed'in Gülbahar Hatun'la olan birlikteliğinden doğan çocuğu ve varisi.Annesi Gülbahar Hatun tarafından yetiştirilmektedir.