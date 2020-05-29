Fetih 1453 Devrim Evin kimdir? Fetih 1453 Devrim Evin kaç yaşında, nereli?

Fetih 1453 filminde II. Mehmed'i Devrim Evin canlandırıyor. II. Mehmed, Yedinci Osmanlı Devleti padişahıdır. Dönemin ileri gelen alimlerinden dersler almış ve hayatını Konstantinopolis'i fethetmeye adamıştır. Baba sevgisi görmeden çocukluğunu geçirmiş, 1444 yılında 12 yaşında iken babasının tahttan feragat etmesi nedeniyle tahta geçmiştir. Fakat iki yıl sonra Çandarlı Halil Paşa tarafından tahttan uzaklaştırılmış ve II. Murat tekrar padişah olmuştur. 1451 yılında babasının ölümüyle birlikte saltanatının ikinci dönemi başlamış ve fetih hazırlıklarına hız vermiştir. Bu akşam ekranlara gelecek Fetih 1453 filminin başrol oyuncusu Devrim Evin ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

DEVRİM EVİN KİMDİR?

Devrim Evin, 11 Aralık 1978 Gölbaşı, Adıyaman'da doğdu. 1992 yılında başladığı Trabzon Anadolu Teknik Lisesi İngilizce Hazırlık ve Bilgisayar Bölümünü 1996'da bitirdi. 1996 ile 1997 yılı arası ( Karadeniz Teknik Üniversitesi ) K.T.Ü.Müh.Mim.Fak.Jeoloji Müh. bölümünde bir yıl okudu. 1997 de girdiği Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü'nden 2001'de birincilikle mezun oldu. 2007 de Pontedera-İtalya'da Mario Biagini ile fiziksel aksiyon ve vocal aksiyon eğitimi aldı. 2008'de Holstebro-Danimarka'da Eugenio Barba,Tage Larsen,Julia Varley,Augusto Omolu Ana Woolf ile Fiziksel ve vokal aksiyon,Tadashi Suzuki Tekniği,Orixa Dansı ,Tiyatro ve sokak gösterileri dramaturjisi ve montaj tekniği üzerine eğitim gördü. 2009 Eylül ayında başladığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Tiyatro Bölümünde Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

2003 yılında Eskişehir Şehir Tiyatroları'na, 2005'te ise Adana Devlet Tiyatrosu'na girdi. Çok sayıda ( 26 oyunda ) tiyatro oyununda yer alan Devrim Evin, televizyon dizilerinde de küçük roller aldı.

Yapımcı ve yönetmenliğini Faruk Aksoy'un sahiplendiği 16 Şubat 2012'de vizyona giren Fetih 1453 filminde Fatih Sultan Mehmed karakterini canlandı.

Filmleri ve Oynadığı Tv. Dizileri :

2012 - Fetih 1453 (film)

2007 - Suç Dosyası (dizi)

2005 - Kale İçi (dizi)

2005 - İki Arada Aşk (dizi)

1999 - Bizim Dershane (film)