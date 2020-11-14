Feryal Gülman'ın oğlu Aslan Gülman yalıda korona partisi vermişti... Özür diledi!

Cemiyet hayatının ünlü ismi Feryal Gülman’ın oğlu Aslan Gülman, geçen günlerde 250 milyonluk yalılarında parti vermiş, düzenlenen eğlencede koronavirüs kuralları hiçe sayıldığı için polis baskın yapıp 270 davetliye 930 tl ceza kesmişti. Yaşanan olay Aslan Gülman’ın annesi Feryal Gülman’ın da tepkisine neden olmuştu.

ÖZÜR DİLEDİ

Aslan Gülman, cuma gecesi Ulus’ta bir mekân çıkışı görüntülendi. Tv100'ün haberine göre; Gülman yaptığı partiden dolayı tüm kamuoyundan özür diledi. Gülman şöyle konuştu:

“Çok kötü bir zamanda duyarsızca bu partiyi yaptık. Gençliğimize vermenizi diliyoruz. Tüm kamuoyundan özür diliyorum. Rahatsız olan herkesten özür dilerim. Kusura bakmasınlar...”