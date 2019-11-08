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  3. Ferman Toprak doğum gününde nikah tazeledi

Ferman Toprak doğum gününde nikah tazeledi

Ferman Toprak doğum gününde nikah tazeledi

Ferman Toprak 44 yaşına bastı. Ünlü türkücü yeni yaşını önceki gün Baltalimanı’nda bir mekanda dostlarıyla birlikte kutladı.

Ferman Toprak ile eşi Hilal Toprak için gecede sürpriz bir “nikâh tazeleme” organizasyonu da yapıldı. Çiftin bu özel gecesine Süreyya Yalçın-Ozan Baran, Selin Ciğerci, Soner Sarıkabadayı, Aslı Hünel, Elif Karlı, Songül Karlı ve Murat Kurşun da katıldı.

Eşi Hilal Toprak’ın kendisine en büyük hediyesinin minik kızları Adel Su olduğunu söyleyen Ferman Toprak, “44 olduk. Daha nicelerini kutlamamızı Allah nasip etsin. Bu gecede yanımda olan olamayan bütün dostlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.


Doğum gününde nikah tazeledi
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