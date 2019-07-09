Feride Hilal Akın kimdir? araştırılmaya başladı. Sosyal medya üzerinden yayınladığı müzik videoları ile ilgi toplayan Feride Hilal Akın bugün Kanal D'nin gündüz kuşağı programı olan Müge ve Gülşen'le 2.sayfa'ya konuk oldu. Feride Hilal Akın’ın, ilk oyunculuk deneyimi de Yeni Gelin dizisindeki Şirin karakteri oldu. Feride Hilal Akın kimdir? Feride Hilal Akın kaç yaşında? diye merak ediyorsanız işte yanıtı...

FERİDE HİLAL AKIN KİMDİR?

Feride Hilal Akın, 8 Mart 1996, İstanbul doğumlu. Uzun yıllardan itibaren Ankara’da yaşayan Feride Hilal Akın liseyi burada bitirmiştir. İlk sahne çalışmasına 17 yaşında başlamıştır.

Feride Hilal Akın sosyal medyadan yaptığı müzik paylaşımları ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Enbe Orkestrası ile çıkardığı Bilir mi? şarkısı çok sevildi. İlyas Yalçıntaş gibi isimlerle düet yapan Feride Hilal Akın’ın Gizli Aşk şarkısı da büyük çıkış yakaladı.

Feride Hilal Akın’ın, ilk oyunculuk deneyimi, Yeni Gelin dizisindeki Şirin karakteridir. Diziye; Yeni Gelin’in jenerik müziğini söylemek için stüdyodayken dizinin hem yönetmeni hem de yazarı Ersoy Güler'le tanışmasıyla dahil olmuştur.

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Yeni Gelin’de, Ferhat'ın, fettan Şirin'i; enerjik, delidolu, eğlenceli bir karakter olan Şirin Bozok karakterini canlandıran Feride Hilal Akın, 1.68 metre boyunda 54 kilo ve İkizler burcudur.