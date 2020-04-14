Ferhunde Hanımlar hangi kanalda, saat kaçta? Ferhunde Hanımlar ne zaman çekildi?
Ferhunde Hanımlar hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun yanıtı gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. 90'lı yılların sevilen dizisi Ferhunde Hanımlar ekrana geri döndü. Başrollerinde Beyhan Saran, Baykal Saran, Güven Hokna, Melek Baykal ve Şahap Sayılgan'ın yer aldığı ekranların uzun soluklu ve günlük yayınlanmış dizisi Ferhunde Hanımlar izleyenlere nostalji yaşatıyor...
Ferhunde Hanımlar ne zaman çekildi? sorusunun yanıtı binlerce izleyici tarafından merak ediliyor. Başrollerinde Beyhan Saran, Baykal Saran, Güven Hokna, Melek Baykal ve Şahap Sayılgan'ın yer aldığı ekranların uzun soluklu ve günlük yayınlanmış dizisi Ferhunde Hanımlar ekranlara geri döndü. Televizyonda tekrar yayınlanmaya başlanan dizi ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.
FERHUNDE HANIMLAR HANGİ KANALDA?
Dizi, TRT 1 ekranlarında saat 11:30'da ekranlara geliyor.
FERHUNDE HANIMLAR NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Ferhunde Hanımlar, 1993-1999 yılları arasında yayınlanan Türk televizyon dizisi.
FERHUNDE HANIMLAR KONUSU NEDİR?
Başrollerinde Beyhan Saran, Baykal Saran, Güven Hokna, Melek Baykal ve Şahap Sayılgan'ın yer aldığı ekranların uzun soluklu ve günlük yayınlanmış televizyon dizilerindendir. İlk yıllarında TRT 1'de Ferhunde Hanım ve Kızları adıyla yayınlanmış, İnterstar'a geçmesiyle birlikte Ferhunde Hanımlar adını almıştır. 22 Mayıs 2012 tarihinde Melek adlı sabah programında Ferhunde Hanımlar ekibi uzun yıllar sonra yeniden bir araya gelmişlerdir.
FERHUNDE HANIMLAR OYUNCULARI
Müjgan- Hülya Gülşen Irmak
Suzi- Güven Hokna
Ferhunde Hanım- Beyhan Saran
Behzat-Baykal Saran
Nermin-Melek Baykal
Nevzat-İpek Çeken
Şükufe-Meral Niron
Nejla-Hatice Aslan
Bülent-Şahap Sayılgan
Tufan-Volkan Ünal
Cennet-Emine Altuğ Yılmaz
Çocuk Bakıcısı-İnci Türkay
Konservatuar öğrencisi Yonca- Simge Selçuk
Kiraz-Leyla Okay Coumbassa
Can-George Can Fenn
Zübeyir- Nusret Şenay
Deniz Güvenç
Cengiz Sezgin
Gül Gökçe
Turan Günay
Sinan Albayrak
Füsun Günuğur
Erdoğan Aydemir
Soydan Soydaş
Emel Göksu
Devran Volkan Alkan
Özge Özder
Fatma Öney
Yurdaer Okur
Burak Tamdoğan
Yiğit Arı
Dilek Çelebi
Aslıhan Kandemir
Ayşe Nil Şamlıoğlu
Turgay Tanülkü