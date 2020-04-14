Ferhunde Hanımlar hangi kanalda, saat kaçta? Ferhunde Hanımlar ne zaman çekildi?

Ferhunde Hanımlar ne zaman çekildi? sorusunun yanıtı binlerce izleyici tarafından merak ediliyor. Başrollerinde Beyhan Saran, Baykal Saran, Güven Hokna, Melek Baykal ve Şahap Sayılgan'ın yer aldığı ekranların uzun soluklu ve günlük yayınlanmış dizisi Ferhunde Hanımlar ekranlara geri döndü. Televizyonda tekrar yayınlanmaya başlanan dizi ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

FERHUNDE HANIMLAR HANGİ KANALDA?

Dizi, TRT 1 ekranlarında saat 11:30'da ekranlara geliyor.

FERHUNDE HANIMLAR NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Ferhunde Hanımlar, 1993-1999 yılları arasında yayınlanan Türk televizyon dizisi.

FERHUNDE HANIMLAR KONUSU NEDİR?

Başrollerinde Beyhan Saran, Baykal Saran, Güven Hokna, Melek Baykal ve Şahap Sayılgan'ın yer aldığı ekranların uzun soluklu ve günlük yayınlanmış televizyon dizilerindendir. İlk yıllarında TRT 1'de Ferhunde Hanım ve Kızları adıyla yayınlanmış, İnterstar'a geçmesiyle birlikte Ferhunde Hanımlar adını almıştır. 22 Mayıs 2012 tarihinde Melek adlı sabah programında Ferhunde Hanımlar ekibi uzun yıllar sonra yeniden bir araya gelmişlerdir.

FERHUNDE HANIMLAR OYUNCULARI

Müjgan- Hülya Gülşen Irmak

Suzi- Güven Hokna

Ferhunde Hanım- Beyhan Saran

Behzat-Baykal Saran

Nermin-Melek Baykal

Nevzat-İpek Çeken

Şükufe-Meral Niron

Nejla-Hatice Aslan

Bülent-Şahap Sayılgan

Tufan-Volkan Ünal

Cennet-Emine Altuğ Yılmaz

Çocuk Bakıcısı-İnci Türkay

Konservatuar öğrencisi Yonca- Simge Selçuk

Kiraz-Leyla Okay Coumbassa

Can-George Can Fenn

Zübeyir- Nusret Şenay

Deniz Güvenç

Cengiz Sezgin

Gül Gökçe

Turan Günay

Sinan Albayrak

Füsun Günuğur

Erdoğan Aydemir

Soydan Soydaş

Emel Göksu

Devran Volkan Alkan

Özge Özder

Fatma Öney

Yurdaer Okur

Burak Tamdoğan

Yiğit Arı

Dilek Çelebi

Aslıhan Kandemir

Ayşe Nil Şamlıoğlu

Turgay Tanülkü