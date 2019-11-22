Ferhat ile Şirin nerede çekiliyor? Kırmızı Karalı Köşk nerede? Dizi severler merak ediyor

Ferhat İle Şirin nerede çekiliyor? sorusu dizi severler tarafından merak ediliyor. Fox TV ekranlarında Cuma günü saat 20.00’de Ferhat ile Şirin dizisi yayın hayatına başlıyor. Başrolleri Cansu Dere, Tolga Sarıtaş ve Leyla Tanlar’ın paylaştığı Ferhat ile Şirin dizisi çekim yerleri de internette araştırılıyor. Diziyi seyredenler Ferhat İle Şirin nerede çekiliyor, Karalı Köşk nerede? sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı..

FERHAT İLE ŞİRİN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ferhat ile Şirin dizisi İstanbul’un farklı ilçelerinde ve mekanlarında çekiliyor. Ana çekim yerinin Beykoz Kundura Fabrikası ve Kapalıçarşı olacağı kaydedildi. İstanbul’un farklı ilçelerinde ve mekanlarında da çekim setleri kurulacak. Kapalıçarşı’da mücevher ve antika dükkanı ile yine İstanbul’da bir marangozhane dizi için kiralandı.

KARALI KÖŞK DİĞER ADIYLA KIRMIZI KÖŞK NEREDE?

Ferhat ile Şirin dizisinin ana mekanı olan Kırmızı boyalı Karalı Köşkü, Beykoz Kundura Fabrikası’nın içinde yer alıyor. Daha önce İstanbullu Gelin dizisinde kullanılan ve beyaz olan köşk, Ferhat ile Şirin dizisi için kırmızıya boyandı. Kırmızı Köşkün asıl adı Boranlar Konağı olarak geçiyor. Dizide Karalı Köşkü olarak yer alacak. Kısa sürede yeniden restore edilen mekan, İstanbul’un Beykoz ilçesinde bulunuyor.

FERHAT İLE ŞİRİN OYUNCULARI

Başrollerini Cansu Dere, Tolga Sarıtaş ve Leyla Tanlar’ın paylaştığı, dizinin kadrosunda Yıldıray Şahinler, Ushan Çakır, Emel Çölgeçen, Şehsuvar Aktaş ve Işıl Yücesoy gibi birbirinden ünlü isimler bulunuyor.

FERHAT İLE ŞİRİN KONUSU NEDİR?

İstanbul’un otantik ve masalsı dünyasında geçen efsanevi aşk hikayesi.

Kapalı Çarşı’nın en kudretli ailelerinden Karalı’ların son temsilcisi Banu, babasından miras kalan işini, soyadını, yuvasını her şeyin önünde tutan güçlü bir kadındır. Ailesinden kalan, gözü gibi baktığı tarihi köşkün tadilatı için kapısını çalan marangoz Ferhat ile görüşür.

Başlarına gelen talihsiz bir olay onları yeniden karşılaştırır. Zengin ve görkemli hayatlarının içinde yapayalnız olan iki kardeş, Banu ve Şirin; kendi halinde, mütevazı bir marangoz olan Ferhat’ın hayatlarını değiştireceğinden habersizdir.

Ailesini yıllar önce trajik bir olay ile kaybeden Ferhat’ı, ömrünü kardeşi Şirin’e adayan Banu’yu, hapsolduğu altın kafesin içinde çırpınan Şirin’i artık yeni bir hayat beklemektedir. İki farklı dünyanın çarpıştığı, Ferhat’ın Şirin ve Banu Karalı ile yollarının kesiştiği o an, efsanevi bir aşkın fitilini ateşleyecektir. Aşılması imkânsız dağlarla, engellerle dolu olan bu aşk, herkesin kalbi ile sınanacağı zorlu bir sınava dönüşecektir.