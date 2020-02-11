Ferhat ile Şirin dizisiyle hüsrana uğrayan Tolga Sarıtaş inzivaya çekildi

Cansu Dere ve Leyla Tanlar gibi iddialı isimlerle başrolünü paylaştığı Ferhat ile Şirin dizisinin yayınlan kaldırılması ardından ilk kez Konuşan Tolga Sarıtaş, "Bunun bir matematiği yok tabii ki. Çok büyük emeklerle işler kuruluyor. Bazıları tutuyor, bazıları tutmuyor. Zaten belirli bir matematiği olsa bütün diziler tutar. Onun için bu yani…" ifadelerini kullandı.

Şu aralar dinlendiğini söyleyen oyuncu, bol sol spor yaptığını ve günlerini izleyip, okuyarak geçirdiğini söyledi.