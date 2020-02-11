Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0398
  • 6,5836
  • 304.924
  • 119095
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Ferhat ile Şirin dizisiyle hüsrana uğrayan Tolga Sarıtaş inzivaya çekildi

Ferhat ile Şirin dizisiyle hüsrana uğrayan Tolga Sarıtaş inzivaya çekildi

Ferhat ile Şirin dizisiyle hüsrana uğrayan Tolga Sarıtaş inzivaya çekildi

'Söz' dizisinin ardından 'Ferhat ile Şirin' dizisiyle ekrana dönen, ancak erken final hüsranına uğrayan oyuncu Tolga Sarıtaş sessizliğini bozdu.

Cansu Dere ve Leyla Tanlar gibi iddialı isimlerle başrolünü paylaştığı Ferhat ile Şirin dizisinin yayınlan kaldırılması ardından ilk kez Konuşan Tolga Sarıtaş, "Bunun bir matematiği yok tabii ki. Çok büyük emeklerle işler kuruluyor. Bazıları tutuyor, bazıları tutmuyor. Zaten belirli bir matematiği olsa bütün diziler tutar. Onun için bu yani…" ifadelerini kullandı.

Şu aralar dinlendiğini söyleyen oyuncu, bol sol spor yaptığını ve günlerini izleyip, okuyarak geçirdiğini söyledi.


Meğer Serenay, Defne-Cem aşkını beğenmiş!
Tolga Sarıtaş inzivaya çekildi
Yaş farkı sorularına şoke eden tepki!
Yasak Elma'dan Şeyma Subaşı'na olay gönderme!
Defne Samyeli Cem Yılmaz'a kıyamadı!

Uzun Zamandır Görmedikleri Sahibini Gören Köpeklerin İnanılmaz Sevinci

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Tam 900 yıllık Kur'an-ı Kerim! Ceylan derisi ile ciltlenmiş

Kur'an-ı Kerim'de adı geçen besinleri yararları