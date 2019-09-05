Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6922
  • 6,3002
  • 276.78
  • 100625
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Ferhat ile Şirin dizisinde Tolga Sarıtaş'ın partneri belli oldu

Ferhat ile Şirin dizisinde Tolga Sarıtaş'ın partneri belli oldu

Ferhat ile Şirin dizisinde Tolga Sarıtaş'ın partneri belli oldu

Yeni sezonda 'Ferhat ile Şirin' dizisiyle ekranlarda boy gösterecek olan oyuncu Tolga Sarıtaş'ın partneri belli oldu.

Tolga Sarıtaş'ın Söz dizisinin final yapmasının ardından yeni sezonda ekranlarda olup olmayacağı merak konusu olmuştu. 'Ferhat ile Şirin'le ekranlara döneceği geçen günlerde ortaya çıkan Sarıtaş'ın, şimdi de partneri belli oldu.

LEYLA TANLAR İLE OYNAYACAK

FOX'un O3 Medya imzalı iddialı dizisinde 'Şirin' karakterine son dönemin başarılı oyuncularından Leyla Tanlar hayat verecek. Tolga Sarıtaş ile Leyla Tanlar'ın uyumu ise şimdiden merak konusu.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bakışları sosyal medyaya damga vurdu
Ünlü şarkıcıyı orada görenler şaşkınlık yaşadı
Can Yaman'ın paylaşımı hayranlarını heyecanlandırdı
Ebru Şahin'den rekor talep
Demet ve Ezgi pişti oldu!
<p>Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 14.00 sıralarında Beşiktaş Levent’te meydana geldi. Edinilen

Ünlülerin Güzellik Merkezinden Ücreti Ödemeden Kaçtı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Stalin hakkında muhtemelen hiç duymadığınız 14 bilgi

Çatalhöyük'ün atası: Boncuklu Höyük