Ferhat ile Şirin dizisinde Tolga Sarıtaş'ın partneri belli oldu

Tolga Sarıtaş'ın Söz dizisinin final yapmasının ardından yeni sezonda ekranlarda olup olmayacağı merak konusu olmuştu. 'Ferhat ile Şirin'le ekranlara döneceği geçen günlerde ortaya çıkan Sarıtaş'ın, şimdi de partneri belli oldu.

LEYLA TANLAR İLE OYNAYACAK

FOX'un O3 Medya imzalı iddialı dizisinde 'Şirin' karakterine son dönemin başarılı oyuncularından Leyla Tanlar hayat verecek. Tolga Sarıtaş ile Leyla Tanlar'ın uyumu ise şimdiden merak konusu.