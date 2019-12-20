Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9208
  • 6,5741
  • 281.733
  • 111071
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Ferhat ile Şirin dizisinde flaş ayrılık! Ünlü oyuncu bu sözlerle veda etti

Ferhat ile Şirin dizisinde flaş ayrılık! Ünlü oyuncu bu sözlerle veda etti

Ferhat ile Şirin dizisinde flaş ayrılık! Ünlü oyuncu bu sözlerle veda etti

Ferhat ile Şirin dizisinin usta oyuncularından Işıl Yücesoy, diziden ayrılma kararı aldı.

Usta oyuncu ayrılığı, Instagram sayfasında şu sözlerle duyurdu:

"Hayriye'nin torunlarının hayatına yeteri kadar katkısı olamayacağını anladığım için 5. bölüm itibarıyla hayatlarından gönül rızam ile çekilme kararı almış bulunmaktayım. Bu konuda bana anlayış gösteren yapımcılarımız O3 Medya ve Artistanbul Medya'ya teşekkür eder, Ferhat ile Şirin projesine emek veren tüm ekibe sevgi ve başarı dileklerimi iletirim"


Mucize Doktor'da senaryo hatası! Sosyal medya ayağa kalktı
Mehmet Günsür'den partner itirafı: Yüzünü bile görmek istemedim!
RTÜK'ten Çukur'a bir ceza daha
Dede olan Mehmet Ali Erbil'den ilk paylaşım
Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye jürisi MasterChef'te!
<p>Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrette zam pazarlığı başlamadan önce, 2 bin 578 liran

2020 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Sendikaların Talebi Belli Oldu

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Amanoslar'da PKK'lı hainlerin 'apartman' sığınağı bulundu!

Doğanın korkutan yüzü