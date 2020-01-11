Ferhat ile Şirin 7. yeni bölüm ne zaman? Ferhat ile Şirin bitti mi, neden yok?

Ferhat ile Şirin 7. yeni bölüm ne zaman? sorusu dizinin sevenleri tarafından merak ediliyor. FOX TV yayın akışında dün akşam Ferhat ile Şirin’in saatinde film yayınlandı. Sezonun iddialı yapımları arasında yer alan dizinin yayınlanmaması izleyicilerin final yaptığını düşünmesine sebep oldu.Cansu Dere Tolga Sarıtaş ve Leyla Tanlar'ın başrolünü üstlendiği Ferhat ile Şirin 7. yeni bölüm ne zaman? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

FERHAT İLE ŞİRİN 7. BÖLÜM NE ZAMAN?

Ferhat ile Şirin dizisinin 7. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin en son 6. Bölümü geçtiğimiz hafta ekranlara gelmişti. Ferhat ile Şirin 7. yeni bölüm fragmanı FOX TV’de yayınlandığı andan itibaren izleyebilirsiniz.

FERHAT İLE ŞİRİN BİTTİ Mİ?

Ferhat ile Şirin dizisi final yapması konusunda kesin bir açıklama yapılmadı. Ancak dizi iddialı giriş yaptığı sezonun ilerleyen dönemlerinde istediği reytingleri alamadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizde olacak.

FERHAT İLE ŞİRİN 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hüsrev tarafından vurulan Ferhat’ın hayati tehlikesi devam etmektedir. Cemal, Ferhat’ın hayatında bugüne kadar yaşadığı tüm acıların intikamını almasına yardım etmeye gelmiştir. Ferhat’ın öldüğünü öğrenen Banu ve Şirin için artık bambaşka bir çatışma başlamıştır. Ferhat, Şirin ve Banu için aşk ve intikam dolu yepyeni bir hayat başlayacaktır.

FERHAT İLE ŞİRİN DİZİ KONUSU

Ahşap işleri yapan sıradan bir marangoz olan Ferhat’ın yolu, hiç ummadığı bir anda aşka, zengin ve karanlık bir dünyaya uzanır. Küçük atölyesinden Kapalı Çarşı’nın tarihi dükkanlarına adım atan Ferhat’ın yolu Karalı Köşk’üne çıkar. Hayatın onu sürüklediği Karalı Köşk’ünün duvarları Ferhat’ın izini sürdüğü geçmişinin tanıklarıdır.

Ferhat, Şirin ve Banu… Aşkın mucizesini de felaketini de yaşayacakları bir girdaba sürüklendiklerinden habersizdir… Onlarınki efsanevi bir aşkın hikâyesi... Bu hikâyede herkesin mutlu olması imkânsız..

Bu aşkın, en büyük trajedisi, aslında yıllar önce nefretle, acı ve intikamla közlenen bir başka aşkın küllerinden alevlenmesi. Aslında her şey yıllar önce yine aşkla başlamıştır… Uğruna canların alındığı, hayatların karartıldığı, ailelerin dağıldığı kötücül bir aşk…