Ferhat ile Şirin 6. bölümde neler oldu? Ferhat ile Şirin 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ferhat ile Şirin 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu gelecek bölümde neler olacağını merak edenler tarafından aratılmaya başladı. Fox Tv ekranlarında yayınlanan Ferhat ile Şirin dizisinin yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin bulunurken başrollerini Cansu Dere, Tolga Sarıtaş ve Leyla Tanlar paylaşıyor. Son bölümde Banu ve Şirin Ferhat’ın öldüğünü düşünüyor. Ferhat, Şirin ve Banu için aşk ve intikam dolu yepyeni bir hayat başlayacaktır. Ferhat ile Şirin yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili ayrıntılar haberimizde…

FERHAT İLE ŞİRİN 6. BÖLÜM ÖZETİ

Hüsrev tarafından vurulan Ferhat'ın hayati tehlikesi devam etmektedir. Cemal, Ferhat'ın hayatında bugüne kadar yaşadığı tüm acıların intikamını almasına yardım etmeye gelmiştir. Ferhat'ın öldüğünü öğrenen Banu ve Şirin için artık bambaşka bir çatışma başlamıştır. Ferhat, Şirin ve Banu için aşk ve intikam dolu yepyeni bir hayat başlayacaktır.

FERHAT İLE ŞİRİN 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ferhat ile Şirin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberin içerisine eklenecektir.

FERHAT İLE ŞİRİN KONUSU

Ahşap işleri yapan sıradan bir marangoz olan Ferhat’ın yolu, hiç ummadığı bir anda aşka, zengin ve karanlık bir dünyaya uzanır. Küçük atölyesinden Kapalı Çarşı’nın tarihi dükkanlarına adım atan Ferhat’ın yolu Karalı Köşk’üne çıkar. Hayatın onu sürüklediği Karalı Köşk’ünün duvarları Ferhat’ın izini sürdüğü geçmişinin tanıklarıdır.

Ferhat, Şirin ve Banu… Aşkın mucizesini de felaketini de yaşayacakları bir girdaba sürüklendiklerinden habersizdir… Onlarınki efsanevi bir aşkın hikâyesi... Bu hikâyede herkesin mutlu olması imkânsız…

Bu aşkın, en büyük trajedisi, aslında yıllar önce nefretle, acı ve intikamla közlenen bir başka aşkın küllerinden alevlenmesi. Aslında her şey yıllar önce yine aşkla başlamıştır… Uğruna canların alındığı, hayatların karartıldığı, ailelerin dağıldığı kötücül bir aşk…