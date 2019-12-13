Ferhat ile Şirin 4. bölümde neler oldu? Ferhat ile Şirin 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ferhat ile Şirin 13 Aralık Cuma günü yayınlanan yeni bölümüyle yine izleyenlerini ekran başına kilitledi. Son bölümün bitmesi üzerine ‘Ferhat ile Şirin 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?’ sorusu gelecek bölümde neler olacağını merak edenler tarafından aratılmaya başladı. Son bölümde Ferhat, Şirin ile Yiğit’in evliliğine engel olmak için elinden geleni yapıyor. Şirin’in Banu’ya Ferhat’ın gece odasına geldiğini söylemesi ise işleri çığırından çıkartıyor. Ferhat ile Şirin yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili ayrıntılar haberimizde…

FERHAT İLE ŞİRİN 4. BÖLÜM ÖZETİ

Şirin'in Yiğit'le evleneceğini öğrenen Ferhat bu evliliğe engel olmak isteyecektir. Artık suların durulduğunu düşünen Banu, hayatlarını tekrar yoluna koymak niyetindedir. Banu'nun yaptığı organizasyon herkesi derinden etkileyecektir. Bu sırada annesine bir adım daha yaklaşan Ferhat büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır.

FERHAT İLE ŞİRİN 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ferhat ile Şirin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberin içerisine eklenecektir.

FERHAT İLE ŞİRİN KONUSU

Ahşap işleri yapan sıradan bir marangoz olan Ferhat’ın yolu, hiç ummadığı bir anda aşka, zengin ve karanlık bir dünyaya uzanır. Küçük atölyesinden Kapalı Çarşı’nın tarihi dükkanlarına adım atan Ferhat’ın yolu Karalı Köşk’üne çıkar. Hayatın onu sürüklediği Karalı Köşk’ünün duvarları Ferhat’ın izini sürdüğü geçmişinin tanıklarıdır.

Ferhat, Şirin ve Banu… Aşkın mucizesini de felaketini de yaşayacakları bir girdaba sürüklendiklerinden habersizdir… Onlarınki efsanevi bir aşkın hikâyesi... Bu hikâyede herkesin mutlu olması imkânsız…

Bu aşkın, en büyük trajedisi, aslında yıllar önce nefretle, acı ve intikamla közlenen bir başka aşkın küllerinden alevlenmesi. Aslında her şey yıllar önce yine aşkla başlamıştır… Uğruna canların alındığı, hayatların karartıldığı, ailelerin dağıldığı kötücül bir aşk…