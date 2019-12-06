Ferhat ile Şirin 3. bölümde neler oldu? Ferhat ile Şirin 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük beğeni toplayan Ferhat ile Şirin dizisi 3. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin son bölümünü izleyenler ‘Ferhat ile Şirin 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?’ sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Başrollerinde Cansu Dere, Tolga Sarıtaş ve Leyla Tanlar’ın yer aldığı dizi izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Ferhat ile Şirin yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili ayrıntılar haberimizde…
Ferhat ile Şirin yeni bölüm fragmanı gelecek bölümde neler olacağını merak edenler tarafından aratılmaya başladı. Senaryosu Alican Yaraş’a ait olan, yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu Ferhat ile Şirin dizisi yayın hayatına yeni başlamasına rağmen dikkat çekmeyi başardı. Son bölümde aşkı ile annesini bulma arasında kalan Ferhat ne yapacağına karar veremiyor. Şirin ise Ferhat ile Banu’nun yakınlaştığını görünce üzüntüden perişan oluyor. Ferhat ile Şirin 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde
FERHAT İLE ŞİRİN 3. BÖLÜM ÖZETİ
Ferhat ile Banu’nun yakınlaştığını gören Şirin zor günler geçirmektedir. Diğer taraftan Ferhat ise annesini bulma umuduyla Banu’ya daha da yakınlaşır. Artık herkes için hesaplaşma vakti geldiğinde Ferhat, zor bir kararın eşiğine gelecek, aşkıyla annesini bulma umudu arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.
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FERHAT İLE ŞİRİN 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Ferhat ile Şirin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberin içerisine eklenecektir.
FERHAT İLE ŞİRİN KONUSU
Ahşap işleri yapan sıradan bir marangoz olan Ferhat’ın yolu, hiç ummadığı bir anda aşka, zengin ve karanlık bir dünyaya uzanır. Küçük atölyesinden Kapalı Çarşı’nın tarihi dükkanlarına adım atan Ferhat’ın yolu Karalı Köşk’üne çıkar. Hayatın onu sürüklediği Karalı Köşk’ünün duvarları Ferhat’ın izini sürdüğü geçmişinin tanıklarıdır.
Ferhat, Şirin ve Banu… Aşkın mucizesini de felaketini de yaşayacakları bir girdaba sürüklendiklerinden habersizdir… Onlarınki efsanevi bir aşkın hikâyesi... Bu hikâyede herkesin mutlu olması imkânsız…
Bu aşkın, en büyük trajedisi, aslında yıllar önce nefretle, acı ve intikamla közlenen bir başka aşkın küllerinden alevlenmesi. Aslında her şey yıllar önce yine aşkla başlamıştır… Uğruna canların alındığı, hayatların karartıldığı, ailelerin dağıldığı kötücül bir aşk…