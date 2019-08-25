Ferhat Göçer'den Sinan Akçıl'a: Medya maymunluğu yapma

Ferhat Göçer, aynı sahneyi paylaştığı Sinan Akçıl’a “Bir gün Sinan’a gittim. İçeride Hadise vardı, ağlıyordu. Meğerse Sinan, Hadise’ye Kızım’ şarkısını yazmış” deyince Burcu Kıratlı mekanı terk etmiş, kavga bunun üzerine çıkmıştı. İki isim arasında polemik devam ediyor.

Sinan Akçıl’ın ‘densiz’ dediği Ferhat Göçer sessizliğini bozdu. Göçer, Sinan Akçıl’ın “Şarkılarımla kariyerine çok büyük katkı sağladığım bir “adamın” üstelik eşimin olduğu yerde yaptığı “Densiz” bir konuşma ile sağlam bir ilişkiye bir şey olmaz, konuşmayı yapan “Kendi büyük ayıbını” düşünsün” sözlerine yanıt verdi.

Göçer, sosyal medya hesabından şu mesajı yayınladı: “Yaklaşık 13 yıl önceki şarkıya ait, duygusunu ve gücünü paylaşmak adına (üstelik hikayesini paylaşabilir miyim diye kendisinden sorup izin aldıktan sonra) sahnede anlattığım bir hatırayı bu noktaya taşımak ve ağabeyine “Densiz” lafını yazmış olman sana yakışmadı Sinan... Diğer şarkıyla ilgili de... İzel’e albümünde okuması için planlanan şarkı bana nasip oldu diye belirttim. İzel’le Sinan’ın bir ilişkisi olduğunu bile bilmiyordum. Burcu’yu bu vesile ile incitmişsem özür dilerim... Medya maymunluğu için harcadığın eforu eskiden olduğu gibi şarkı yazmak için harcasan yine eskisi gibi güzel hit şarkılar çıkaracağına inanıyorum. Bir ağabey tavsiyesi...”

HADİSE İÇİN YAZDIĞINI İNKAR ETMİŞTİ

Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı’dan çekindiği için, şarkıyı Hadise için yazmadığını söyledi. Fakat, 9 yıl önce verdiği bir röportajda, ‘kızım şarkısını Hadise’nin babasıyla konuşmasına tanık olunca yazdım. Çok duygulandı’ dediği ortaya çıktı.