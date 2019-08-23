Ferhat Göçer'den büyük gaf! Burcu Kıratlı mekanı terk etti

Dün akşam televizyoncu Can Tanrıyar'ın oğlu Anılcan Tanrıyar, Revna Alp ile nikah masasına oturdu. Ünlü isimlerin akın ettiği düğünde Sinan Akçıl ile Ferhat Göçer sahne aldı. Ancak Göçer'in yaptığı gaf, ortamı bir anda gerdi.

SİNAN AKÇIL'IN ESKİ SEVGİLİLERİNİ ANLATTI

2. Sayfa programının haberine göre, düğünde Sinan Akçıl ile sahneye çıkan Ferhat Göçer, sözleri Akçıl'a ait olan Kızım şarkısını okudu. Daha sonra şarkının hikayesini anlatmaya başlayan Göçer, Akçıl'a döndü ve "Bir gün Sinan' gittim. Kapıyı çaldım, Sinan kapıyı açtı, içeride de Hadise vardı. bir baktım Hadise ağlıyordu, meğerse Sinan Akçıl, Hadise'ye öyle duygusal bir şarkı yazmış ki onu ağlatmış. O şarkı da okuduğum Kızım şarkısı" dedi. Bununla da kalmayan Ferhat Göçer, Akçıl'ın 'Biri Bana Gelsin' şarkısını da o zamanlar aşk yaşadığı İzel'e yazdığını söyleyince ortalık iyice gerildi.

BURCU KIRATLI MASAYI TERK ETTİ

Ferhat Göçer'in bu açıklamalarından sonra Sinan Akçıl, "Ben şu an hayatımdaki bütün güzel şarkıları biricik karıma, eşime Burcu Kıratlı'ya söylüyorum" dedi. Ancak Kıratlı, bu gaflara dayanamayarak masayı terk etti. Eşinin hemen peşinden giden Akçıl ise yakın çevresinin de çabalarıyla kısa bir süre sonra Kıratlı'yı düğün mekanına geri döndürdü.