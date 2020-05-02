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Ferhat Göçer: Twitter'da takipçi kasıyorum

Ferhat Göçer: Twitter'da takipçi kasıyorum

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son olarak Göçer, takipçi sayısını artırmak için ilginç bir yola başvurdu.

Şarkıcı Ferhat Göçer’in Twitter’da 2 milyon 300 bini aşkın takipçisi bulunuyor. Buna rağmen takipçi sayısını artırmak isteyen Ferhat Göçer, “Takip edeni, ismimi andığı anda, mention attığı anda fav’larım” mesajını paylaştı.

TRENDTOPIC OLDU

Ferhat Göçer, bir anda Twitter'da trendtopic listesine girdi. Bunu da “Vay canına arkadaşlar tek tweetle tt olduk….. Millet dalga geçti ama değdi vallahi” diyerek duyurdu.

Göçer, tüm bu süreçte Haluk Levent ile de gülümseten bir diyaloğa girdi.


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