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  3. Ferhat Göçer ile arasındaki ipler iyice gerildi! Sinan Akçıl'dan yeni hamle

Ferhat Göçer ile arasındaki ipler iyice gerildi! Sinan Akçıl'dan yeni hamle

Ferhat Göçer ile arasındaki ipler iyice gerildi! Sinan Akçıl'dan yeni hamle

Düğünde Sinan Akçıl ile birlikte sahne alan Ferhat Göçer, Akçıl'ın eski sevgililerinden bahsetmeye başlayınca ortalık karışmıştı. Birbirlerine sosyal medyadan sert sözler yazan ikiliden Sinan Akçıl, "Şarkılarımı söylemek istiyorsa her konserinde Mehmetçik Vakfı’na para yatıracak" dedi.

Can Tanrıyar'ın oğlunun düğününde Sinan Akçıl ile sahne alan Ferhat Göçer, Akçıl'ın eski sevgilileri Hadise ve İzel'den bahsedince Burcu Kıratlı mekanı terk etmişti. Akçıl, eşinin yaşadığı bu duruma tepkisini sosyal medyadan göstermiş ve Göçer’e "Densiz" demişti. Göçer de ona "Medya maymunu" karşılığını verdi.

İPLER İYİCE GERİLDİ

Yaşananlar bununla da kalmadı. Akçıl, "Onun kariyerine büyük katkı sağladı" dediği şarkıları için Göçer’e şart koştu: "Eğer şarkılarımı söylemek istiyorsa her konserinden önce Mehmetçik Vakfı’na 2 bin 500 lira bağışlayacak. Mahkemeye başvurup bu yönde karar aldıracağız." Yasaklı şarkılar ise şunlar: “Biri Bana Gelsin”, “Kızım”, “Bunları Boşver”, “Vefası Eksik Yarim”, “Dön Gel Yeter”, “Kalp Kalbe Karşı Derler”.

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