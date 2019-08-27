Ferhat Göçer ile arasındaki ipler iyice gerildi! Sinan Akçıl'dan yeni hamle

Can Tanrıyar'ın oğlunun düğününde Sinan Akçıl ile sahne alan Ferhat Göçer, Akçıl'ın eski sevgilileri Hadise ve İzel'den bahsedince Burcu Kıratlı mekanı terk etmişti. Akçıl, eşinin yaşadığı bu duruma tepkisini sosyal medyadan göstermiş ve Göçer’e "Densiz" demişti. Göçer de ona "Medya maymunu" karşılığını verdi.

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Yaşananlar bununla da kalmadı. Akçıl, "Onun kariyerine büyük katkı sağladı" dediği şarkıları için Göçer’e şart koştu: "Eğer şarkılarımı söylemek istiyorsa her konserinden önce Mehmetçik Vakfı’na 2 bin 500 lira bağışlayacak. Mahkemeye başvurup bu yönde karar aldıracağız." Yasaklı şarkılar ise şunlar: “Biri Bana Gelsin”, “Kızım”, “Bunları Boşver”, “Vefası Eksik Yarim”, “Dön Gel Yeter”, “Kalp Kalbe Karşı Derler”.